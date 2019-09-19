Ukrayna'da bombalı saldırgana operasyon

Asayiş 19.09.2019, 10:19
Ukrayna'da bombalı saldırgana operasyon
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üzerine çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

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