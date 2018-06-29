  • BIST 97.095
  • Altın 184,115
  • Dolar 4,5753
  • Euro 5,3267
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C

Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz

»
Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz
Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde hâlihazırda bin 500 öğrencinin komando eğitimi gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede özel kuvvetlerin önemine dikkat çekti.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ TERÖRLE OLACAK”

Cerablus ve Afrin’deki operasyonlarda askerin başarısının görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, “Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında; mabetlerin bu işin manevi boyutunun güçlendiği yerler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem maddi hem manevi noktada güçlenmenin önemine dikkat çekti. Şehadet makamına olan inancın Müslümanların önemli bir avantajı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde malum Mehmetimiz yürüdüğü zaman şahadete yürür. Onun için de askerimize ‘küçük Muhammed’ anlamına ‘Mehmetçik’ adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı Mehmetçik olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun için sizler Mehmetçikler olarak zaten kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Onun için de peygamberlere en yakın makam olan şahadete hep hazır hâldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın” dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız23 Haziran 2018 Cumartesi 05:44
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ve ATV ortak yayınına katıldı22 Haziran 2018 Cuma 16:14
  • Erdoğan 3. havalimanına ilk inişi gerçekleştirdi22 Haziran 2018 Cuma 16:11
  • 24 Haziran pazar günü ülkemizin gelecek asırdaki istikametini belirleyeceğiz21 Haziran 2018 Perşembe 22:08
  • Siyaset belli ilkelerle, prensiplerle, belli değerlerle yapılan, yapılması gereken bir vazifedir21 Haziran 2018 Perşembe 22:01
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve Kral Pop Radyo ortak yayınına katıldı21 Haziran 2018 Perşembe 21:53
  • Geçmişte yaşandığı gibi hiç kimsenin hukukun sınırlarını zorlamasına müsaade etmedik21 Haziran 2018 Perşembe 21:50
  • Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı21 Haziran 2018 Perşembe 21:46
  • ÜLKEMİZİN GELİRİNİ, GELECEĞİNİ TÜRK LİRASIYLA BELİRLEMELİYİZ20 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  • Bizim milletimizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak gibi hedeflerimiz var20 Haziran 2018 Çarşamba 12:13
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim