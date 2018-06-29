Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz terörle olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada caminin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ifade etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde hâlihazırda bin 500 öğrencinin komando eğitimi gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede özel kuvvetlerin önemine dikkat çekti.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ TERÖRLE OLACAK”

Cerablus ve Afrin’deki operasyonlarda askerin başarısının görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak, “Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki milletimizin huzuru olsun, ülkemizde huzur hâkim olsun. Ülkemize kimsenin yan gözle bakmasına fırsat vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında; mabetlerin bu işin manevi boyutunun güçlendiği yerler olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem maddi hem manevi noktada güçlenmenin önemine dikkat çekti. Şehadet makamına olan inancın Müslümanların önemli bir avantajı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizde malum Mehmetimiz yürüdüğü zaman şahadete yürür. Onun için de askerimize ‘küçük Muhammed’ anlamına ‘Mehmetçik’ adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı Mehmetçik olan yoktur, bu sadece bizde var. Onun için sizler Mehmetçikler olarak zaten kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aynı zamanda. Onun için de peygamberlere en yakın makam olan şahadete hep hazır hâldesiniz. Allah bu yolculuğunuzu, bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın” dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.