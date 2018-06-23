Biz bir şey yapıyoruz; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız, hedefimiz bu. Yapacağımız çok iş var, kimseye muhtaç olmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kartal ve Maltepe ilçe mitinglerine katılarak vatandaşlara hitap etti. Kartal Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan görevleri döneminde yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve muhalefetin eleştirilerini cevaplandırdı.

“ANADOLU YAKASINA ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ”

Artık hastanelerde durumun çok iyi olduğunu, ilaçların her eczaneden alınabildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemde vatandaşların hastanelerde çok sıkıntı çektiğini hatırlatarak “Şimdi Pendik'teki devlet hastanesi muhteşem. Aynı şekilde Kartal... Daha idealleriyle geliyoruz. Şimdi bir de Anadolu yakamıza şehir hastanemizi yapıyoruz. İnşallah Anadolu yakasında yapılacak şehir hastanesiyle sıkıntı olan bir yer varsa anında o şehir hastanesine, Samandıra'ya buradan hemen geçeceksiniz. Samandıra'daki askerî havalimanının olduğu yere şehir hastanesi yapıyoruz. Anadolu yakasının sağlık noktasında bir sorunu kalmayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmasında muhalefet adaylarından birinin, 'Ben niye şehir hastanesi yaptırayım?' dediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sen ne için geliyorsun o zaman? Şehir hastanesi yaptırma, devlet hastanesi yaptırma, ne yaptıracaksın ne, onu söyle. Proje söyle, proje “ dedi.

Bu dönem iki önemli projeleri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlardan biri Millet Bahçeleri, biri Millet Kıraathaneleri. İnşallah Kartalımıza güzel bir Millet Bahçesi yapacağız, bir de güzel bir Millet Kıraathanesi yapacağız. Biz yaparız, onlar yıkar. Onlar yıkım ekibi, biz yapım ekibiyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gerek olmadığının söylendiğine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne diyor? 'Onun şöyle ücreti var, bunun böyle ücreti var.' Kardeşim öyle veya böyle, sen işine gelen köprüden geç. O pahalı olandan geçme, onu biz özel sektöre yaptırdık. Bu, kaynakların çeşitlendirilmesidir. Parası olan özel sektörün, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçer, diğerleri diğerlerinden geçer. Bay Muharrem, sen onlardan geç. Biz, bunların adedini artırdık. 15 sene sonra bu köprü aynen birinci ve ikinci köprüler gibi olacak. Devlete bunlar teslim edilmiş olacak. Biz bunları yaptık, hâlâ yapıyoruz. Kaynakları çoğaltıyoruz."

“MARMARAY'DA YOLCU SAYISI 100 MİLYONLARI AŞTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce boğazın altından Marmaray ve Avrasya Tüneli yapılacağı söylense kimsenin buna inanmayacağını, kendilerinin bunları gerçekleştirdiğini dile getirerek, Marmaray'da yolcu sayısının 100 milyonları aştığını ve Avrasya Tüneli'nin ulaşımı rahatlattığını aktardı. Sabah eski futbolcu bir arkadaşının kendisini arayarak, "Ne mutluluk, Allah sizden razı olsun Avrasya Tüneli'nden geçiyorum" dediğini aktaran Erdoğan, katılımcılara şöyle seslendi: "Hakkı teslim edenler var, teslim etmeyenler var. Karşımda ben hakkı teslim edenleri görüyorum. Hanımlar, gençler şurada bir günümüz var. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gayretli olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin teröre karşı, terörle mücadeleye karşı bir sözlerinin duyulmadığını, muhalefet adayının ilk iş olarak terör örgütünün siyasi uzantısı Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret ettiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü. “Diğerleri ne dedi? 'Cumhurbaşkanı adayı ne diye cezaevinde duruyor?' Ne kadar kolay yol. Yani o partinin çıkarabileceği başka aday yok muydu ya? Niye bunu çıkardı? Bunlar, sıyrılmanın yolları. Pazar günü ben milletime güveniyorum, ben milletimi seviyorum. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü verecektir."

“EĞİTİM, SAĞLIK, EMNİYET VE ADALET TEMEL TAŞLARIYLA YOLA ÇIKTIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal mitinginin ardından AK Parti Maltepe ilçe mitingine katılarak, Bağdat Caddesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, eğitim, sağlık, emniyet ve adalet temel taşlarıyla yola çıktıklarını, bu temel taşların üzerine enerjiyi, ulaşımı, turizmi, tarımı koymayı vadettiklerini hatırlatarak, bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kadıköy'den Kartal'a kadar tren, Avrasya Tüneli, Marmaray yaptıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Benim Maltepeli kardeşim Marmaray'dan istifade ediyor mu? Ama bunlar 'istemezük' diyor. Hele denizin altından olunca zaten görmüyorlar. Bakan kör. Avrasya Tüneli'ni de görmüyorlar çünkü o da denizin altından. Bizim fiilimizin ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Yavuz Sultan Köprüsü ile alakalı olarak da ne diyorlar? 'Efendim Özal'ın yaptığı köprünün fiyatı şu, Demirel'in yaptığı köprünün fiyatı bu'. Şimdi bayramda tamamen ücretsiz yaptılar. Tamam, Bay Muharrem sen de ücretsiz olandan geç. Ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, oradan gitme. Ama biz 15 sene sonra bu köprü ne olacak, bu da devlete verilecek. Biz kaynakları çeşitlendirerek ne yapıyoruz, bu köprüleri yaptık. Bununla ne adımını attık, 'Ağır vasıtaları oraya kaydıralım, 1. ve 2. köprüden ağır vasıtalar geçmesin' dedik. Ya biz bunu yaptık, sen ne yaptın?”

“ÜNİVERSİTE HARÇLARINI BİZ KALDIRDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin kitaplarını ücretsiz aldığını hatırlatarak, muhalefetin adayının "üniversiteleri ücretsiz yapacağız" vaadine yönelik olarak şunları söyledi: "Ya senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Ya üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık ya, harç vardı, biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Burs olarak ne alıyorlardı biz geldiğimizde? 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında 280 bin derslik açtıklarını ve 580 bin öğretmen atadıklarını ifade ederek, muhalefetin bütün öğretmen adaylarının atamasını yapılacağına yönelik vaadi için, “Dürüst ol, yalan söyleme. Ama bunların zaten işi yalan, meslekleri yalan” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üniversitesi olmayan il kalmadığını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde 75 üniversite varken şimdi Türkiye genelinde 205 üniversite olduğunu söyledi.

“ÖĞRENCİYİ MERKEZLERE DEĞİL, ÜNİVERSİTEYİ ÖĞRENCİLERİMİZİN AYAĞINA GÖTÜRDÜK”

"Biz öğrenciyi merkezlere değil, üniversiteyi öğrencilerimizin ayağına götürdük" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde kısa bir zaman sonra kalitenin de yakalanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, "Kaliteyi de yakaladığı zaman işte bizden Aziz Sancarların sayısı da bir tane, iki tane olmayacak. İnşallah bunların sayısı çok artacak. Bu konuda da kararlıyız" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe Belediyesi'nin de bir çalışanının MLKP’den dolayı hapiste olduğunu hatırlatarak, “Düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor, hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bu partiye oy mu verecek Allah aşkına! Terör örgütü ile bunlar el ele, kol kola yürümediler mi? Ankara'dan İstanbul'a yürümediler mi? Şimdi pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı?" ifadesini kullandı.

“KİMSEYE MUHTAÇ OLMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir şey yapıyoruz; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacarağız, hedefimiz bu" diye konuştu. "Yapacağımız çok iş var, kimseye muhtaç olmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ne aldatan olur, ne aldanan olur. Bu adımları kararlılıkla attık. Türkiye'de 25 havalimanı vardı, bu sayı 59'a çıktı. Neredeyse lüks otobüs fiyatına uçakla gidiyoruz. Bunlara sorsan, bundan da rahatsızlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında enerjide Türkiye’nin dünya devleri arasında yerini almaya hazırlandığı söyleyerek, şimdi de nükleer enerjiye geçileceğini, birincinin adımının atıldığını, yenilerinin de geleceğini bildirdi.

“200 BİN SURİYELİ KARDEŞİMİZ EVİNE DÖNDÜ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusunda da "Afrin ve Cerablus'a 200 bin kardeşimiz döndü, bu sayı artarak devam edecek. Çünkü hepsi evlerine, topraklarına dönmeyi arzu ediyor" açıklamasını yaptı.

CHP ve diğerlerinin derdinin ise "Bunların burada ne işi var" olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Ensar’ız, onlar muhacir. Ne Bay Muharrem ve diğerleri Ensar’ın ne olduğunu bilmez. Terörle mücadele biz de sonuna kadar devam edecek" dedi.

“SURUÇ'TA ATTIĞINIZ ADIMIN BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin güneydoğuda AK Parti'nin il ve ilçe başkanlarını telefonla tehdit ettiklerini vurgulayarak, "Terbiyesiz eğer sıkıysa gel şehir merkezine. Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsunuz. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Oradan telefonla ilçe başkanımı, il başkanımı tehdit etmekle bu olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Suruç'ta attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. Zira orada attığınız adımda, o PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil şu anda içeride. Bizim PKK ile mücadelemiz bundan sonra çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile mücadelemiz çok daha kararlı gidecek" diye konuştu.

FETÖ ile de mücadelenin çok daha kararlı gideceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik olarak, “Sizin terörle mücadele konusunda bir ifadeniz oldu mu, bir açıklamanız oldu mu, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu?' Yok. Niye? Beraberler onun için" ifadelerini kullandı.