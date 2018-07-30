Ülkeyi yönetme iddiası olan; CHP

Ergün Aydoğan

Kurultayın yapılabilmesi için gerekli ‘ıslak’ imza sayısı toplandı mı, toplanmadı mı…? Kurultay olacak mı, olmayacak mı? CHP’nin gündemi…

Kemal Kılıçdaroğlu, AKP daha çok oy kaybetti dese de; CHP seçimi kaybetmiş… Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçmeni heyecanlandırmış, umutları artırmışsa da, Erdoğan birinci turda bir kez daha seçilmiş, başkan olmuş, kararnamelerle ülkeyi ‘tek başına’ yönetir hale gelmiş. Çok eleştirdiği ‘Tek Parti’ uygulamalarını aratacak yönetmeliklerle; Kaymakam ve Valileri kendisine bağlamış… Artık kaymakam ve valiler ‘Devletin’ değil, Erdoğan’ın temsilcisi haline gelmiş…

Ekonomi de kriz, IMF senaryoları… Dış politika hiç olmadığı kadar sorunlu…

CHP; ıslak imza sayısı tamam mı, değil mi? Kurultay yapılsın mı, yapılmasın mı?

Kamuoyu, hava tahmin raporu takip eder gibi; ıslak imza sayısını takip ediyor.

CHP yönetimi seçimlerden sonra derhal seçim sonuçlarını enine boyuna tartışmalı, nerede doğru, nerede eksik yaptığını sorgulamalıydı. Kurultayını toplamalı, kadrolarını yenilemeli, politikalarını gözden geçirmeliydi. CHP’ye umut bağlayan milyonların umudunu tazelemeliydi. Yapmadı…

Delegelerin talebiyle toplanması yolunu tercih etti. Partiyi, tabanı, partilileri böldü, ayrıştırdı, ahengi bozdu. İmzacılar imzalar tamam derken, genel merkez bize ulaşan yeter sayıda imza yok diyor. Parti de iki taraf oluştu. Aynı parti mensupları ‘zıt kutuplar’ haline dönüştü. Kamuoyu önünde birbirini yaralayıcı beyanlar her gün dile getiriliyor. İki tarafın da diğeri ile ilgili, delege üzerinde siyasi ve menfaat karşılığı yönlendirdiği, baskı kurduğu iddiaları, eleştirdikleri diğer siyasi anlayışlardan ne farkı vardır? Bu kırıcı, yaralayıcı atışmaları kamuoyunun ‘ilgili’ bir bölümü de ibretle izliyor.

CHP’ye bağlanan umutlar yok oluyor.

Bugün saat 17,30’a kadar imzaların verileceği son gün. İmzacılar ellerinde 559 noter onaylı, 59 noter onaylı imzanın de gün içinde ellerinde olacağı iddiasıyla Tüzük’ün gerekli gördüğü yeterli salt çoğunluğa ulaşacaklarını. Toplanan imzaların hemen teslim edileceği gibi, ‘yedi’ gün içinde genel merkeze teslim edebilme hakkını kullanıp kullanmama imzacıların tercihi. Toplanan imzaları hemen verebilirler, yedi günlük süreyi bekleyebilirler de.

Genel merkez bugüne kadar yeterli imza toplandığı anda kurultayı toplayacaklarını beyan etti. Buna rağmen genel merkezin kurultayı toplamayacağı, imzaları geri çektirecek iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. İmzaları geri aldırma işlemi imza verilmeye başlandığı andan itibaren 15 günlük süre içinde; verilebilir, veren delege imzasını geri alabilir. 15 günlük süre dolduğu andan itibaren imzaların geri alınmasının mümkün olmadığını ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen açıkladı.

KURULTAY İŞİ MAHKEMEYE GİDER Mİ?

Sakın ha…

MHP’de yaşanan durum yaşanmamalı, o duruma düşülmemeli…

Ülkeyi yönetme iddiasında ki bir parti tartışmalara meydan vermeden yapması gerekeni yapmalıdır. Yeter sayıda imza varsa genel merkez gereğini yapacağını beyan etmiştir. Yeter sayıda imza yoksa yarıya yakın imza toplanmışsa genel merkez buna rağmen gereğini elbette yapabilir/yapmalıdır. Ancak herhangi bir sebeple kurultayın toplanma işi mahkemeye götürülürse; buna yol açanlar tarih önünde hesap verirler. Tarihe karşı sorumlu hale gelirler.

Kurultay tartışmalarının CHP’yi olumsuz etkilediği çok açık, bağlanan umutların sorgulandığı, umutların karamsarlığa dönüştüğü bir süreç oluşuyor. CHP’ye umut bağlayanlar bir daha sandığa gidip gitmemeyi sorguluyor. Seçmende yaşanan güven erozyonunu tekrar tesis etmek çok kolay değildir. Yönetenlerde, göreve talip olanlarda bu sorumluluk duygusu ile hareket etmeli; CHP’yi asla mahkeme kapılarına düşürmemelidir.

Kurucu parti CHP, demokratik görev değişikliklerini kavga ederek, mahkemeleşerek değil, demokratik olgunluk içinde siyasete örnek olacak şekilde becerebilmelidir/becermelidir…