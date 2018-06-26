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Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, bu kez minik ressamların eserlerini ağırladı

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Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, bu kez minik ressamların eserlerini ağırladı
Yıl boyunca pek çok değerli sanatçının farklı dallardan eserlerine ev sahipliği yapan Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, bu kez minik ressamların eserlerini ağırladı.

Ulucanlar Sanat Sokağı’nda bulunan Tuana Resim Atölyesi’nde, sanatçı İclal Alkaç’tan yıl boyunca resim dersleri alan minik ressamlar, eserlerini görücüye çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Minik ressamları bu mutlu günlerinde aileleri de yalnız bırakmayarak, sevinçlerine ortak oldu.

Sanatçı minikler sanatseverleri bekliyor

Minik ressamlar Aleyna Kocaoğlu, Anıl Ege Aydın, Arda Eşici, Bilge Kağan Şahin, Büşra Türk, Esra Türk, Gökçe Esin Deniz, İrem Sel, Mustafa Emre Yerli, Nazlı Kahraman ve Sevcan Aydın, yıl boyunca farklı tarzlarda çalıştıkları resimlerini beğeniye sundu.

Öğrencileriyle çok keyifli çalışmalara imza attıklarını söyleyen ressam İclal Alkaç, ebe-hemşire olarak yıllarca görev yapması nedeniyle çocuklara özel ilgisi olduğunu, çocuklarla çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Atölyesinde çocuklara ders verdiğini ve her yılsonunda çocukların eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Alkaç, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’ye kendilerine verdiği destekten dolayı da teşekkür etti. “Başkanımızın çocuklara olan ilgi ve sevgisini biliyorum. Çocukların mutlaka bir sanatla ya da bir spor dalıyla uğraşması için elinden geleni yapıyor. Ben de aynı onun gibi düşünüyorum. Bu nedenle çocuklara ders vermeyi çok seviyorum.” diyen Alkaç, tüm sanatseverleri çocukların bu anlamlı sergisine davet etti.

Sergi bu hafta boyunca açık olacak

Minik ressamların bu anlamlı sergisi bu hafta boyunca açık olacak. Eserler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Sanat Sokağı Sergi Salonu’nda ziyaretçilerini bekliyor.

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