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ULUSLARARASI NALLIHAN İPEK İĞNE OYALARI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

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ULUSLARARASI NALLIHAN İPEK İĞNE OYALARI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ
NALLIHAN BELEDİYESİ, BU YIL 6.’SI DÜZENLENECEK “ULUSLARARASI NALLIHAN İPEK İĞNE OYALARI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ”NE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Nallıhan Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenecek "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali" için hazırlıklar son aşamada.

İpek Yolu üzerinde bulunan, ipek iğne oyalarının Başkenti olarak bilinen ve doğal güzellikleri ile tanınan Nallıhan ilçesi, 16-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festival için gün sayıyor.

        

DÖRT GÜN SÜRECEK

Türk kültürünün en güzel örneklerinden biri olan ipek iğne oyasının unutulmaması için bu festivali düzenlediklerini belirten Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını da söyledi.

Tüm doğaseverleri Nallıhan'a davet eden Başkan Öntaş, şöyle konuştu:

"Sıcak yaz günlerinde İlçemizin yaylalarında serinleyebilir, herbiri ayrıgüzelliğe açılan yürüyüş parkurlarımızda doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Herkesi halk mimarisinin bozulmamış örnekleriyle, geleneksel yaşantının günümüzde de sürdüğü mahallelerimizi ve sokaklarımızı görmeye davet ediyorum. İlçemizde bulunan Sarıyar Baraj Gölü, Kuş Cenneti, Karacasu, Soğukkuyu, Gürleyik Şelaleri ile Sarıçalı eteklerinde yer alan endemik bitki türleri, keşfedilmeyi bekliyor" dedi.

 

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK FESTİVAL

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Nallıhan Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği "Uluslararası Nallıhan İpek İğne Oyaları Kültür ve Sanat Festivali", birbirinden renkli görüntülere ev sahipliği yapacak.

Çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlerin yer alacağı festivalde; İpek iğne oyaları, dokumaları ve kıyafetleri de vatandaşların beğenisine sunulacak.

 

BALON TURU

Sportif faaliyetlerle daha da renklenecek festivalin sürprizlerinden biri de balon turu olacak. Hem festival hem de Nallıhan'ın eşsiz manzarası, gökyüzünden de izlenebilecek.

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