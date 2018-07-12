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Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin düzenlediği Allianz Ayın Atleti yarışmasının kazananı Sevda Altunoluk oldu

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Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin düzenlediği Allianz Ayın Atleti yarışmasının kazananı Sevda Altunoluk oldu
Uluslararası Paralimpik Komitesi internet sitesi olan Paralympic.org tarafından her ay düzenlenen Allianz Ayın Atleti yarışmasının Haziran ayı sonuçları açıklandı.

Halk oylamasına sunulan yarışmanın kazananı aldığı %64 oy oranı ile Yenimahalle Belediyesi Kadın Goalball milli takım oyuncusu Sevda Altunoluk oldu.

Sporcular başarıdan başarıya koşuyor

Aynı zamanda Dünya Şampiyonası’nda 46 gol atarak 11’inci kez Dünya Gol Kraliçesi olan Sevda Altunoluk, takım arkadaşı Neşe Mercan ile 2020 Bayan Goalball Milli Takımı 2020 Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanarak milli takım kadrosunda yer aldı.

Ayrıca 02-06 Temmuz tarihlerinde Afyon’da yapılan Goalball Kadınlar 1’inci lig 1’inci Devre müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları Sevda Altunoluk, Neşe Mercan, Sevtap Altınoluk, Hilal Polat ve Fatma Beyza CERAN’ın bulunduğu ekip 9 maçın 9’unuda galip gelerek namağlup lider tamamladı.

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