Ünlü Oyuncu Umut Oğuz’un Baba Olma Heyecanı

Geçtiğimiz sene eşi Sevilay Oğuz ile dünya evine giren ünlü oyuncu Umut Oğuz 41 yaşında baba olma heyecanını tattı. Sahnede yaptığı evlilik teklifiyle bir süre çok konuşulan sevilen oyuncu, dün baba olma sevincini yaşadı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi veren ünlü oyuncu Umut Oğuz, hayranlarından da büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncunun sevenleri, baba olma sevincinin yaşayan Oğuz’un yaptığı paylaşımın altına iyi dilek mesajları ile yorumlarda bulunarak sevilen oyuncuyu tebrik etti. 41 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, bebeklerinin dünyaya geldiği özel anları gözyaşları içinde takip ettiği kareyi “Oğlumuzu gördüğüm ilk an” notuyla paylaştı. Bununla birlikte oğlunun doğum tarihi ve saatini de yaptığı Instagram paylaşımıyla kayıt altına alan başarılı oyuncu, “02.04.2019 saat 13:43” ifadesini kullandı.

Doğumun başarılı bir şekilde geçmesinin ardından şükreden Umut Oğuz, eşinin de yeni doğan bebeğinin de sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Öte yandan Allah’tan bu duyguyu tatmak isteyen herkese nasip etmesini dileyen Oğuz’un yapmış olduğu bu duygusal paylaşım hayranları tarafından büyük beğeni topladı.

Umut Oğuz Kimdir?

2 Temmuz 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Umut Oğuz, öğretmen bir ailenin çocuğudur. Doğumundan hemen sonra ailesinin İzmir’e taşınmasının ardından ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamlayan Oğuz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü mezunudur. Kariyerine 1994 – 1999 tarihleri arasında çeşitli otellerde mesleğini icra ederek devam eden Oğuz, Fethiye’de bulunan bir tatil köyünde animasyon gösterisi yaparken Ahmet Gülhan tarafından keşfedilmiştir.

Tiyatrocu Ahmet Gülhan’ın teşvikleriyle tiyatro sahnelerine adım atan Umut Oğuz, 2008 yılında televizyon ekranlarında yer alan “Emret Komutanım” adlı dizide ilk kez kamera karşısına geçti. Bunun ardından 2008 – 2010 yılları arasından başrollerde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt’un oynadığı Adanalı dizisinde, hem Fiko hem de Lezize Nine karakterini canlandırarak büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra 2014 yılında beyaz perde yapımlarında görev almaya başlayan Umut Oğuz, “Figüran” adlı sinema filminde rol aldı.