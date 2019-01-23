Ünlü Radyocu Umut Öztürk Meclis Üyeliğine Aday

Açelya Aşkın / Editör

Türkiye’nin önemli radyo kanallarından radyo 7’nin başarılı programcılarından Umut Öztürk, belediye meclis üyeliği için kolları sıvadı.

‘Umudun zamanı’ adlı yaptığı programla milyonların duygularına tercüman olan Umut Öztürk Ak Parti Sultangazi Belediye Meclis üyeliği için başvuru yaparak doğup büyüdüğü ilçesinde hizmet etmeye hazırlanıyor.

Umut Öztürk; ‘Toplumun bulunduğu ortamlarda iletişimcilerin, medya mensuplarının ve doğru iletişim kullananların meclislerde olmasının olumlu olduğunu, bu nedenle meclislerde daha da fazla medya mensuplarının yer almasının gerektiğini düşünüyorum’ dedi.

Umut Öztürk ayrıca resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

‘SULTANGAZİMİZ Dünyaya geldiğim çocukluğum gençliğimin geçtiği İlçem Memleketim.

Bu ilçede yüzbinlerce kardeşle hayallerimizi paylaştık.

Siyasette Gençlik Kolları Başkanlıkları İlçe Başkan Yardımcılıkları yaptık.

Asla ayrıştıran olmadan her görüşe saygı duyduk.

İktisat Ve Sosyololji Lisans, Psikoloji Yüksek Lisans, Medya ve İletişim Doktora ( devam)

Eğitimimizle Akademik anlamda kendimizi geliştirdik.

Türkiye’nin birçok üniversitesinde iletişim ve hitabet seminerleri veriyoruz.

STK’larda başkanlık ve yöneticilik görevlerimiz gönüllere dokunmak için.

Yıllardır Radyo ve Tv programlarımızla milyonlarca insana ulaşıyoruz.

VE ASLA Kibirlenmeden Haddimizi bilerek

Yerel Yönetimde İlçenin Değerlerinin daha aktif olması adına

Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylığı Başvurumuzu yaptık.

İyi olana destek İlçemizi Daha güzel yarınlara taşımak için Dua ve Desteğinizle Ya Nasip Diyoruz.’ Dedi.