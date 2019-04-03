Ünlü Sanatçı Billur Kalkavan’dan İlişkisi Hakkında Çarpıcı Açıklamalar!

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarından yayınlanan “2. Sayfa” programına sevgilisi Buğra Bahadırlı ile birlikte konuk olan ünlü oyuncu Billur Kalkavan’dan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Kendisinden 22 yaş küçük olan sevgilisi ile yaşadıkları ilişki hakkında enteresan ifadeler kullanan Kalkavan, özel hayatı ile ilgili merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı.

Kendisinden 22 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile 10 yılı aşkın bir süredir aşk yaşadıklarını ifade eden ünlü oyuncu, özel hayatları hakkında en çok merak edilen sorulara samimi bir şekilde verdiği yanıtlar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Buğra Bahadırlı ile kavga anında yıkıp döken tarafın kendisi olduğunu açıklayan Kalkavan, burcunun akrep ve koç olduğunu ve günün birinde Buğra’nın annesi gibi durduğu zaman ayrılacaklarını ifade etti.

“Onu Mutlu Edecek Kadını Da En İyi Ben Seçerim”

Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen magazin programı “2. Sayfa”ya sevgilisi Buğra Bahadırlı ile beraber katılan Billur Kalkavan, özel hayatıyla ilgili sorulara samimi yanıtlar verdi. Sevgilisi ile aralarındaki yaş farkının problem yaratıp yaratmadığı hakkında kendisine yöneltilen soruya, Buğra’nın annesiyle kendisi arasında 10 yaş fark olduğunu ve 10 yıllık ilişkilerinin başından beri çocuk istemediğini sevgilisine söylediğini açıkladı.

Sevgilisinin de henüz hiç çocuk talebinde bulunmadığını ancak şu anda 35 yaşında olan sevgilisinin 40 45 yaşlarında çocuk isteyebileceğini bildiğini söyleyen Kalkavan, o zaman da sevgilisi Buğra’ya beraber bir eş seçeceklerinden sevgilisine bahsettiğini belirtti. Öte yandan kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Buğra’yı çok iyi tanıdığını ve onu mutlu edecek kadını da en iyi kendisinin seçebileceğini ifade eden Billur Kalkavan’ın bu açıklamaları magazin basınının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

“Buğra’dan Harçlık Alıyorum”

Sevgilisi Buğra Bahadırlı ile günlük yaşamından da örnekler veren Kalkavan, sevgilisiyle birlikte işe giden tipler olmadıklarını ve evde sevgilisine ait bir çalışma odası olduğunu açıkladı. Sevgilisinin çalışma odasında çalıştığı sırada kendisinin televizyon izlediğini aktaran ünlü oyuncu, para biriktirme gibi bir huyunun olmadığın ve sevgilisi Buğra Bahadırlı’dan harçlık aldığını sözlerine ekledi.