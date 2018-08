ÜRETMEYE MECBURUZ

Dr. A. Kadir Kıran / Zir. Yük. Müh.

Yeryüzü ekolojileri; her ülkeye iklim, toprak ve doğal çeşitlilik imkanlarını çok farklı biçimlerde sunmuştur. Ülkemizde bu çeşitliliği hemen her bölgede görebiliriz.

Ülkemiz’de tarım için uygun her türlü ekoloji ve iklim şartları mevcut olup, ürün çeşitliliği oldukça fazladır. Neredeyse bazı tropikal ürünler hariç her ürün rahatlıkla yetişmektedir. Öyle değil mi? Pamuk denince aklımıza Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi , üzüm denince Ege başta olmak üzere Anadolu'nun birçok yeri. Tütün denince ha keza. Hububat konusuna gelince ise buğday'da önemli bir gen merkeziyiz. Ülkemizin her yerinde ekilip biçiliyor. Meyve ve sebze ha keza. Yani neredeyse yok yok. Bu madalyonun bir yüzü, ve oldukça parlak gözüküyor. Peki tüm bu çeşitliğe sahip olan ülkemizde tarıma gereken önemi ve ilgiyi gösterebiliyor muyuz? Ülke olarak kendi ürettiğimiz bize yetiyor mu? Son yıllarda ithalat kapılarını birçok üründe açmamız, ucuz diye yurt dışından almak doğru bir yöntem mi? İç piyasada üreticilerimizin üretim maliyetleri yükseldiği için (artan gübre, ilaç, mazot fiyatları dikkate alındığında) kar edemeyen üretici üretimden vazgeçmeye başlamıştır. Bu da bizim birçok kalemde dışa bağımlı hale getirmenin yolunu açmıştır. Dışardan almakla milyarlarca doları kaybetmekteyiz. Türkiye, çok zor bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanımızın deyimi ile “ekonomik savaş” yaşanıyor. Bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak için üretim yapma zorunluluğumuz vardır. Böyle bir süreçte tarımsal üretimin önemi daha net görülüyor. Türkiye’nin tarımda kendine yeterli bir ülke olmasının önemi tam da bugünler için çok önem arz etmektedir. Fakat, bunu büyük ölçüde kaybettik diyebiliriz. Düne kadar daha ucuz diye ithal edilen ürünler Türkiye’de yeterli üretilmediği için bugün çok daha pahallıya almak zorunda kalıyoruz. Dolardaki bu anlamsız artış da bu işin tuzu biberi. Yaşanan her kriz bize tarımsal üretimin önemini, bir kez daha hatırlatıyor, kendi kendine yeterli olmanın ve ihracatçı olmanın önemini bir kat daha artırıyor.

Peki Ülke olarak Tarımda bu treni kaçırdık mı? Henüz değil. Şu kriz ortamında ülkenin geleceği ancak ve ancak üretim yaparak kurtulabilir. Üretim merkezli politika ile Türkiye kendi ihtiyacını üretebilir ve ihracat yaparak da ihtiyaç duyduğu dövizi kazanabilir. Bu yüzden üretim maliyetlerini düşüren önlemlerin en kısa sürede alınması gerekmektedir.

Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz hallerinden pek de memnun değiller. Ürettiklerinin karşılığını alamadıklarını çeşitli şekillerde dile getiriyorlar. Çiftçiler bize her karşılaştığımızda, girdilerin yüksek, ancak ürün fiyatlarının düşük olduğundan bahsediyorlar. Dolayısıyla fazla kazanamadıklarını söylüyorlar. Gerçekten de girdiler yüksek. Tohum, gübre, ilaç ve mazot fiyatları ortada.. Üreticilerimize hak vermemek elde değil. Ürün fiyatlarındaki düşüklüğün en önemli nedenleri pazarlamada yaşanan sıkıntılar ve üretimdeki plansızlıktır. Üretim planlaması yapılmadığını ve sonuçta ürünün arz ve talep dengesi içinde gerçek değerini bulmadığını görüyoruz. Talebin üzerindeki üretim fazlalığından dolayı piyasada fiyatlar düşmesi de bir gerçek. Çiftçilerimiz de bu durum karşısında ürünlerini düşük fiyata satmak zorunda kalıyorlar. Bu ülkemizin hemen her yerinde ve her üründe böyle. İşte bu durumları önlemek için üretim planlaması yapılması gerekmektedir. Bunun için de başta çiftçilerimiz olmak üzere konu ile ilgili herkesin el ele vererek üretim planlamasının gereğini yerine getirmelidir. Tarımsal üretimde iyi bir pazarlama için “Üretim planlaması” mutlak gereklidir. Ürettiğimiz ürünün iyi para etmesini istiyorsak, üretici örgütlenmesine önem vermek zorundayız. Güçlü bir örgütlenme pazarlamayı ve üretimin yönlendirilmesini de olumlu bir şeklide sağlayacaktır. Tabi devlet desteklerinin mutlaka üretime katkı verecek oranda olması gerekmektedir. Öte yandan ithalata da sınırlama getirerek üreticimizi koruma altına almamız gerekmektedir. Krizlerle karşı karşıya kalmamak için her alanda üretim yapmak zorundayız. Ülkemiz bu konuda şanslı bir konumdadır. Gerek ekolojimiz gerekse de insan gücümüz olarak bunu başaracak potansiyele sahibiz. Atatürk'ün dediği gibi "Çalışmadan, Yorulmadan ve Üretmeden Rahat Yaşamanın Yollarını Aramayı Alışkanlık Haline Getirmiş Milletler; Evvela Haysiyetlerini, Sonra Hürriyetlerini, Daha Sonra da İstikballerini Kaybetmeye Mahkumdur." Bu yüzden her alanda üretmeye mecburuz. Yeter ki kriz zamanlarında birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. Unutmayalım birlikten güç doğar.