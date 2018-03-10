Üst Kurul Delegelerimiz ile yapılan yemekli istişare toplantısı

Turgay Baştuğ

Üst Kurul Delegelerimiz ile yapılan yemekli istişare toplantısında bir konuşma yaptım.

Değerli misafirler;

Kıymetli ülküdaşlarım!!!

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz bu toplantımıza katılımınızdan dolayı her birinize şükranlarımı arz ediyorum.

Muhterem dava arkadaşlarım!

Dünya, her gün bir devrini daha tamamlarken,

Zaman, kendi mecrasında su gibi akıp giderken,

Zihinler, her gün yeni bir buluşun heyecanıyla gelişimini sürdürürken,

İnsanlar, acıları, sevinçleri, felaketleri veya mutlulukları kendi aktüel yargılarına göre biçimlendirirken,

Milyarlarca canlının yaşamına veya ölümüne karanlık odalarda yazılan kirli anlaşmalarla karar verilirken,

Bilinçli ve planlı bir şekilde kadim toprakların muhafızı devletler yok edilip, sınırlar alt üst edilip,

Tarihi değerler üzerinde adeta çete savaşları yaptırılırken,

Milletlerin geleceğine, mazisi yüzlerce hatta binlerce yıl öncesine varan rövanşist bir anlayışla yön verilirken…

Türk milleti, öz benliğinin yansıması olan vakur duruşu,

Tarih sahnesinde var olduğu günden bu yana yaptığı gibi, mazlumun yanında zalimin karşısında oluşu,

Çevresinde yanan ve gitgide büyüyen ateşe seyirci kalmayıp, müdahil oluşuyla yine çok önemli bir rol üstlenmiştir.

Bu manada, Türk’ün karakterini en iyi şekilde yansıtan, gücüyle kudretiyle yedi düvele nam salan Kahraman Türk Ordusunu yürekten tebrik ediyor,

Cenab-ı Allah’tan muzafferiyetler diliyorum.

Allah yoluna, vatan uğruna, bu topraklara halel gelmesin,

Bu milletin şerefine, namusuna tasallut edilmesin diye canını ortaya koyan askerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.

Bu uğurda ruhunu rahmana teslim etmiş olan şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.

Değerli arkadaşlar;

İşte böyle önemli bir zaman diliminde, ülkemizin kaderinin yeniden yazıldığı bu tarihi dönemeçte,

Herkes susup, egemen güçlerin alacağı sonuca göre tavır almayı beklerken,

Bir bozkurt edasıyla Türk Milletine önderlik eden, kararlı tutumu ve milli duruşundaki ısrarıyla ülkemizi yaşadığımız coğrafyada başat aktör haline getiren,

Sistemli bir şekilde yapılan hatalarla bugünlere sürüklenen ülkemizin yeniden ayağa kalkıp, tarihi rol üstlenmesine öncülük eden,

Hiçbir kişisel ikbal veya beklenti içinde olmadan, sadece ülkemizin içinde bulunduğu beka problemini ortadan kaldırmak için önemli adımlar atan

Türk Dünyası’nın Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye yol arkadaşı olmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz.

Öngörüleriyle, stratejileriyle, erdemleriyle, cesareti ve ferasetiyle bize örnek olan liderimize Türk Milleti adına bir kez daha teşekkür etmeyi kendimize borç biliyoruz.

Kıymetli arkadaşlar;

Millet olarak bu önemli gündemlerle hemhal olurken, Türk Milliyetçiliğinin yegâne adresi olan Milliyetçi Hareket Partimiz için büyük önem arz eden genel kurulumuza da sayılı günler kaldığı hepimizin malumudur.

18 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi 12. olağan genel kurulunda liderimiz Sayın Devlet Bahçeli,

Hem partimizin, hem de milletimizin geleceği açısından önemli noktalara işaret edecek,

Ülkücü hareketin geleceğine yön verecektir.

Hiç şüphesiz, partimizin içini sinsice oymaya çalışan, bizi birbirimize düşürüp, birbirimizden ayırmaya çalışan,

Bizi bölmeye, parçalamaya kalkışan şer odakları içimizden def edilmiş,

Bugünlere tam bir sadakat ve imanla gelinmiştir.

Liderimizin çıktığı bu kutlu yolculukta, dün olduğu gibi bugün de desteğimiz ve yol arkadaşlığımız, eksiksiz ve tamdır.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı, İlçe Başkanlıkları ve üst kurul delegeleri olarak, İstisnasız hepimiz, liderimizin emrindeyiz!!!!

Kıymetli ülküdaşlarım;

18 Mart Pazar Günü yapılacak genel kurulumuzda, ülkücüye yakışır bir disiplin ve kararlılıkla orada olacağız.

Kongre salonunda oy kullanacak olan arkadaşlarımız, sadece sandığa oy atmakla kalmayacak aynı zamanda Milletimizin geleceğine yön verilen bu önemli dönemde Türk Dünyasının bilge liderine yol arkadaşı olmanın onurunu yaşayacaktır.

Ankara il başkanlığı ve Ankara teşkilatları olarak hepimiz, bu genel kurulun, bu düğünün, bu toyun ev sahibi olduğumuzu unutmadan hareket edip, vazifemizi yerine getirmeliyiz.

Bu anlamda tüm arkadaşlarımdan her zamankinden daha çok özveri ve çalışma beklediğimi ifade etmek istiyorum.

Katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.