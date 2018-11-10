  • BIST 92.839
  • Altın 212,028
  • Dolar 5,4915
  • Euro 6,2205
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 13 °C

USTA OZAN AŞIK VEYSEL'İN HAYATININ ANLATILDIĞI OYUN, BAŞKENT SAHNESİNDE...

»
USTA OZAN AŞIK VEYSEL'İN HAYATININ ANLATILDIĞI OYUN, BAŞKENT SAHNESİNDE...
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARINDA, “KİM DEMİŞ KARANLIK” İSİMLİ OYUNUN SEZON PRÖMİYERİ SAHNELENDİ.

Anadolu'nun usta ozanlarından Aşık Veysel'in hayatı, “Kim Demiş Karanlık” adlı oyunla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Sahnesinde yeniden canlandı.

Aşıklık Geleneğinin son temsilcisi olarak gösterilen dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in şiirlerini, sözlerini kısacası sanat hayatını anlatan oyun yeni sezonun başlamasıyla birlikte Başkentlilerden tam not aldı.

 

İLK GÖSTERİMDE AYAKTA ALKIŞLANNDI

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, oyunun prömiyerini Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve çok sayıda davetli de izledi.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler'in yazıp yönettiği “Kim Demiş Karanlık” adlı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

 

BAŞKENTLİLERDEN OYUNA YOĞUN İLGİ

Oyundan çok etkilendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Aşık Veysel'i saygıyla andıklarını söyledi.

Gözlerini yitiren, hayata dünya gözüyle değil de gönül gözüyle bakan ünlü ozan Aşık Veysel'in, hayat hikayesinin anlatıldığı oyun ilk olarak 2017 yılında sahnelendi. Başkentlilerin büyük beğenisini toplayan oyunun bugüne kadar 30'u aşkın gösterimi gerçekleşti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi sanat merkezleri Kasım ayında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak31 Ekim 2018 Çarşamba 11:01
  • Yenimahalle'de Cumhuriyetin 95’inci yıldönümü münasebetiyle “Atatürk’ün İzinde Umutluyuz” konseri düzenlendi26 Ekim 2018 Cuma 11:09
  • Sincan Belediyesi şehir tiyatrosu ekibi interaktif tiyatro gösterisi ile öğrencilerle buluşuyor20 Ekim 2018 Cumartesi 11:29
  • Başkent Tiyatroları, 2018-2019 sezonu için perdelerini açmaya hazırlanıyor19 Ekim 2018 Cuma 10:11
  • Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları, “Dikkat Trafik” adlı oyunu seyirci ile buluşturacak17 Ekim 2018 Çarşamba 09:55
  • Kadın ressamlar, “Cinsel tacize, kadına şiddete, çocuk istismarına son” adlı sergi için bir araya geldi17 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları kurslarına ilgi artıyor16 Ekim 2018 Salı 10:34
  • Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi, “Kaf Dağı'nı Aşan Ezgiler” adlı programa ev sahipli yaptı16 Ekim 2018 Salı 10:13
  • Pursaklar Belediyesi Sanat Akademisi tarafından Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen tiyatro ile Ankara’nın Başkent oluşu ve 15 Temmuz’da Ankara’nın verdiği destansı mücadele anlatıldı16 Ekim 2018 Salı 10:11
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Zeki Müren şarkılarıyla yankılandı12 Ekim 2018 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim