USTA OZAN AŞIK VEYSEL'İN HAYATININ ANLATILDIĞI OYUN, BAŞKENT SAHNESİNDE...

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARINDA, “KİM DEMİŞ KARANLIK” İSİMLİ OYUNUN SEZON PRÖMİYERİ SAHNELENDİ.

Anadolu'nun usta ozanlarından Aşık Veysel'in hayatı, “Kim Demiş Karanlık” adlı oyunla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Sahnesinde yeniden canlandı.

Aşıklık Geleneğinin son temsilcisi olarak gösterilen dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in şiirlerini, sözlerini kısacası sanat hayatını anlatan oyun yeni sezonun başlamasıyla birlikte Başkentlilerden tam not aldı.

İLK GÖSTERİMDE AYAKTA ALKIŞLANNDI

Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, oyunun prömiyerini Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve çok sayıda davetli de izledi.

Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler'in yazıp yönettiği “Kim Demiş Karanlık” adlı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.

BAŞKENTLİLERDEN OYUNA YOĞUN İLGİ

Oyundan çok etkilendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Aşık Veysel'i saygıyla andıklarını söyledi.

Gözlerini yitiren, hayata dünya gözüyle değil de gönül gözüyle bakan ünlü ozan Aşık Veysel'in, hayat hikayesinin anlatıldığı oyun ilk olarak 2017 yılında sahnelendi. Başkentlilerin büyük beğenisini toplayan oyunun bugüne kadar 30'u aşkın gösterimi gerçekleşti.