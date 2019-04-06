Usta Sanatçı Cem Karaca Kimdir?

Cem Karaca 1 Ocak 1945 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Azeri, annesi ise Ermeni asıllıdır. Okul yıllarından bu itibaren rock müziğine karşı büyük bir tutkuyla bağlanan Cem Karaca, o dönemlerde arkadaşlarıyla toplanarak bir müzik grubu kurdu.

Dönemin ünlü sanatçıları arasında olan İlham Gencer de Cem Karaca ve ekibine büyük destekte bulunmuştur. Cem Karaca’nın da kurucuları arasında olduğu Anadolu Rock’ın tohumları Karaca’nın askerlik döneminde atılmıştır.

Daha önceden hep ilkel bulduğu ve ilgilenmediği bağlama ile askerliğini yaparken tanışan Cem Karaca, daha sonra bu enstrümanla yapılan müziğe de büyük bir sevgi besledi ve kendi duygularını da katarak Anadolu Rock müziğinin öncüleri arasında yer aldı. Usta sanatçı, müzik kariyeri boyunca Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar, Dervişan gibi Anadolu Rock müziği efsane grupları içinde yer aldı.

Cem Karaca, 9 Şubat 2004 sabahı, geçirdiği kalp krizi sonrası Bakırköy Acıbadem Hastanesi’nde aramızdan ayrıldı. Karacaahmet Mezarlığı’nda yapılan tören ile babasının naaşının yanına defnedildi.