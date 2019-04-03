Usta Sanatçı Selami Şahin Sahnede Göz Yaşlarını Tutamadı

Türk müziğinin usta isimlerinden Selami Şahin, önceki gece sahne aldığı Jolly Joker Vadistanbul’da unutulmaz performanslarından birine daha imza attı.

Müzik kariyerinde 50. yılını deviren usta sanatçıya sevenlerinden yoğun ilgi vardı. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede en sevilen şarkılarını seslendiren Şahin, unutulmaz konserinin ardından hayranlarından büyük alkış aldı.

Müzik kariyerinde yarım asırı deviren Türk müziğinin en sevilen sanatçılarından olan Selami Şahin, efsane besteleri ve şarkılarıyla yine hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Geçtiğimiz günlerde Jolly Joker Vadistanbul sahnesinden seveneleriyle buluşan Şahin, en sevilen eserlerini seslendirirken duygu dolu anlar yaşadı. Bir ara gözyaşlarını tutamayan usta sanatçıya, hayranları büyük bir alkış tufanı ile karşılık verdi.

En Sevilen Şarkılarını Söyledi

Jolly Joker Vadistabul sahnesinde ilk olarak “ İyi Ki Varsın” şarkısıyla hayranlarına merhaba diyen Selami Şahin, gösterdiği sahne performansıyla hayranlarını bir kez daha mest etti. Daha sonra “Özledim”, “Seninle Başım Dertte”, “ Gitme Sana Muhtacım”, “Ben Sevdalı Sen Belalı” gibi en çok sevilen şarkılarını peş peşe sıralayan Şahin’e konser alanını dolduran hayranları da eşlik etti.

Zaman zaman sevilen şarkılarının arasında hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen usta sanatçı, en sevilen bestelerinin ortaya çıkış hikayesini de sevenleriyle paylaştı. Sevenlerini geçmişte bir yolculuğa çıkaran başarılı müzisyen, hayatında altına imzasını attığı ilk bestesinin “Altın Kelebek” ödülünü kazanan bestesi olduğunu açıkladı.

Bu şarkıyı hayranlarıyla beraber söylemeyi teklif eden Şahin, söz konusu şarkısının hangisi olduğunu seyircilerin bilip bilmediğini de merak etti. Daha sonra şarkıya başlamasının ardından konser alanını dolduran seyircilerin hep bir ağızdan “Sen Mevsimler Gibisin” şarkısına eşlik etmesi üzerine gözyaşlarını tutamayan usta müzisyen, şarkıyı söylerken duygu dolu anlar yaşadı.

“Bir Sanatçı Başka Ne İster?”

Türk müziğinin efsane sanatçıları arasında yer alan Selami Şahin, ilk bestesi “Sen Mevsimler Gibisin”i hayranlarıyla birlikte seslendirmesinin ardından 50 yıllık sanat hayatında birbirinden özel anılar biriktirdiğini ancak yaşadığı bu anı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.

Bu anları yaşamasını nasip eden Allah’a şükranlarını sunan Şahin, “Bir sanatçı başka ne ister?” diyerek yaşadığı duygu dolu anları hayranlarıyla paylaştı.