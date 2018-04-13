Usta tiyatrocu Enis Fosforoğlu yeni oyunu “İyi Misin” ile Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyiciyle buluştu

Usta sanatçı Enis Fosforoğlu, Çankaya Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında “İyi Misin?” adlı tek kişilik oyununu Çankayalılar için sahneledi.

Enis Fosforoğlu, seyirciyle tek kişilik laflama olarak nitelediği yeni oyunu ‘İyi Misin?’ ile Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde izleyicileri bir yandan güldürürken bir yandan düşündürdü Oyununda Türkiye’de yaşanan yozlaşmalara dikkat çeken Fosforoğlu, Türkçe’nin yeni nesil tarafından doğru kullanılmadığından yakındı. Sık sık alkışlarla kesilen oyunda Fosforoğlu bir öğretmeni ile karşılaşmasını ince nüktelerle anlattı.

İki saate yakın süren oyunda geçmişin izlerinden geleceğe dair ümitlere kadar birçok anıyı izleyicileriyle paylaşan Fosforoğlu, Yılmaz Güney Sahnesi’ni dolduran sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı.