Yenimahallelilere muhteşem bir gece yaşatan "Ustalarla Hemşeri Geceleri" Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Abdullah Gündüz, sanat yönetmenliğini Mustafa Acar'ın yaptığı gecede Trabzon , Rize ve Giresun yörelerinden türküler konuk sanatçılar Özlem Güngör, İlhan Eş ve İbrahim Can tarafından yorumlandı.

Geceye Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP İlçe Başkanı Ahmet Meşe, muhtarlar ve Yenimahalle’de yasayan çok sayıda Rizeli, Trabzonlu ve Giresunlu vatandaş katıldı.

“Gelevera Deresi”, “Oy Benim Sevdicegum” gibi birbirinden güzel türkülerin hep bir ağızdan söylendiği geceye, bir yandan dans ekibi oyunlarıyla eşlik ederken bir yandan da anlatılan yöresel fıkralar ve hikayeler de dinleyicileri kahkahaya boğdu.

Çocukluğumuzun yaşamını gerçekleştiriyoruz

Sanata ve sanatçıya desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Yaşar program başında, “Bu akşam Karadeniz’in sıcak insanlarının sıcak ezgilerini hep beraber dinleme imkanı bulacağız Kültür, sanat önemli. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, bu bilinci oluşturmak için spor merkezlerine, kültür merkezlerine ve etkinliklerimize davet ediyoruz. Yenimahalle’de eski yaşamı, çocukluğumuzun yaşamını gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.