UYKU APNESİNE ROBOTİK CERRAHİ

Hatice Kasapoğlu / Editör

Ankara Üniversitesi , başarı ile uyguladığı robotik cerrahi operasyonlarına uyurken solunum durması olarak bilinen “ Uyku Apnesini ” de ekledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, son yıllarda tıbbın birçok alanında başarı ile uyguladığı Robotik Cerrahi operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Uyurken solunum durması olarak bilinen Uyku Apnesi rahatsızlığı ile ilgilenen Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanları, tedaviye elverişli hastalarda bu rahatsızlığın tedavisi için robotik cerrahiyi kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığı eğitimin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesindeki ilk robotik KBB ameliyatını gerçekleştiren KBB Anabilim Dalından Doç. Dr. Ozan Özgürsoy, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

ROBOT DİL KÖKÜNÜ KÜÇÜLTTÜ

Ağır uyku apneli 42 yaşındaki erkek hastanın uykuda solunum durmasına neden olan ileri derecede büyümüş dil kökü, ağız içinden robot ile küçültüldü ve hastanın uykuda çok daha rahat nefes alabilmesi sağlandı.

ULAŞILMASI ZOR BÖLGELERE KOLAY TEMAS

Robotik cerrahi , ulaşılması zor olan ya da kesi ve dikiş gerektiren dil kökü, yutak veya gırtlak gibi gizli bölgelere güvenli ulaşım sağlıyor. Robotik cerrahinin diğer avantajları da üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlaması ve özel kolları sayesinde cerrahın el bileği ve parmakları ile yapamadığı hareketlere izin vermesi oluyor.

ŞEKER HASTALIĞI KADAR YAYGIN

Uyku apnesi toplumda sanıldığından daha sık görülüyor. Erkeklerde yüzde 4, kadınlarda yüzde 2 civarında görülen uyku apnesi, neredeyse şeker hastalığı kadar yaygın bir rahatsızlık.

UYKU APNESİ SONUÇLARI

10 saniyeden fazla nefes alamama olarak bilinen uyku apnesi, kişide gün boyu yorgunluk, uyku hali, akciğer-kalp hastalıkları, cinsel isteksizlik-iktidarsızlık, hipertansiyon, kontrol altına alınamayan şeker hastalığı, beklenmedik kalp krizi ve inme ile uykuda ani ölüm gibi sonuçlara yol açıyor.