Uykuyla İlgili Şaşırtıcı Gerçekler

Sağlıklı yaşam için iyi bir uyku şart. Ancak her şeyde olduğu gibi uykunun da azı karar çoğu zarar. Dr. Buyrukçu, uykuda geçen 8 saatin sonrasındaki her saatin 100’er kalori olarak kiloya dönüştüğünü söyledi.

Tıpkı beslenme gibi düzenli uyku da sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yeterli ve düzenli uyumayan kişilerde diyabetten hipertansiyona, kalp ve damar hastalıklarından obeziteye kadar sayısız hastalığın tetiklendiğini söyledi. Sadece beden sağlığı için değil ruh sağlığı için de kişilerin sağlıklı uykuya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Kaliteli bir uyku kişiye enerji ve canlılık katar. İş hayatında ve sosyal yaşamında daha verimli olur. Bütün bu nedenlerle her bireyin günde en az 6 saat uyuması şart” dedi.

Uykunun Azı Karar Çoğu Zarar

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, her şeyde olduğu gibi uyuma süresinde de

dengeyi elden bırakmamak gerektiği uyarısında bulundu. “Uykunun azı karar, çoğu

zarar” diyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Günde 8 saatten fazla uyumamak gerekir. 8

saat üzerine çıkar iseniz her saat başına 100 kalori alırsınız. Özetle fazla uyumak kilo

aldırır. Önerimiz uyku saatinin 6-8 saat arasında düzenlenmesi, uykuda dalmadan 4 saat

önce yemek yemeyi sonlandırmaktır. Akşam yemeğinden sonra artan kahve, çay veya

çikolata, aşırı yağlı besin tüketimi veya fazla alkol de uykusuzluğu tetikleyebilir…”

Sütlü Zerdeçal Uykusuzluğa Birebir

Uykusuzluk sorunu yaşayanlara doğal yollardan destek almalarını da öneren Dr. Buğra

Buyrukçu, “Yatmadan birkaç saat önce bir çorba kaşığı fıstık ezmesi ve ufak bir muz

yemek, akşam yemeğinde bir bardak vişne suyu tüketmek uykusuzluğa birebir.

En etkili bitkisel karışımlardan diğeri ise bir fincan ılık süte bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal eklemek. Yatmadan bir saat önce bu karışımı tüketmek çok faydalı olacak”

dedi. Dr. Buğra Buyrukçu uykuyla ilgili şu önemli uyarılarda da bulundu: “Sabah yorgun

kalkıyorsanız vücut toksik yükü artmıştır.

Horluyor iseniz uyku apnesi olabilir, doktora başvurun. Gece sürekli uykudan kalkıp tuvalete gidiyorsanız ya bir rahatsızlığın habercisi veya kullandığınız bir ilacın yan etkisidir; mutlaka hekime gidin.” Dedi.