  • BIST 95.866
  • Altın 212,574
  • Dolar 5,3509
  • Euro 6,1097
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C

Uzman veterinerler Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı

»
Uzman veterinerler Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı
Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı.

Yaklaşan kış ayı öncesi hayvanlara rutin kontrollerini yapan görevliler, hayvanların sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren yetkililer, “Halkla iç içe olan hayvanlarımızın özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz” dedi.

Veterinerler Kuğulupark’ta 3 beyaz, 1 siyah kuğu, 16 ördek ve 1 kazın, Ördekli Park’ta 1 kuğu, 15 kaz ve 2 ördeğin bakımını gerçekleştirdi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya'da Cumhuriyetin 95. yılı Ata’nın yanı başında yine coşkuyla kutlanacak24 Ekim 2018 Çarşamba 11:35
  • Çankaya Belediyesi Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ilk ders başladı20 Ekim 2018 Cumartesi 11:35
  • Çankaya Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitimler başlıyor20 Ekim 2018 Cumartesi 11:32
  • Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yeniden Çankaya Belediye Başkanlığı adaylığı için başvuruda bulundu19 Ekim 2018 Cuma 11:36
  • Çankaya Belediye Meclisi, 2019 Mali Yılı Analitik Bütçe Tasarısı'nı onayladı17 Ekim 2018 Çarşamba 12:03
  • Çankaya Belediyesi, Kuzey İrlanda’nın Belfast kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Kentler Konferansı’na katıldı17 Ekim 2018 Çarşamba 12:01
  • Çankaya Belediyesi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Ödül Törenine ev sahipliği yaptı13 Ekim 2018 Cumartesi 10:36
  • Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı12 Ekim 2018 Cuma 10:14
  • Çankaya Belediyesi'nin Çankaya Evleri yeni eğitim yılına hızlı başladı12 Ekim 2018 Cuma 10:12
  • Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) tarafından ikinci kez düzenlenen Yerel Yönetim Ödülleri törenine ev sahipliği yapacak09 Ekim 2018 Salı 11:23
    • FOTO GALERİ
    • Reuben Wu Drone Çekimleri
    • Gizli Yetenekli Ünlü Ressamlar
    • Benim küçük köpeğim
    VİDEO GALERİ
    • Cennet'in Gözyaşları 24. Bölüm fragmanı
    • Aşk ve Mavi 57. Bölüm fragmanı
    • Sen Anlat Karadeniz 8. Bölüm fragmanı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim