Eyüphan Kaya

Şu girift hayatın içinde bir çıkar yol ararken kılavuzun nedir arkadaş?

Nereden ilham alıyorsun?

Rol model aldığın kimselerin takip ettiği yoldan haberin var mı?

Bu soruların cevabını verirken kendinle samimi ol, çünkü neticede mesuliyet senin, gelecek senindir.

Hz.Adem aleyhisselamdan bu yanı yüce Allah; cüzi iradeye sahip kullarından dileyen insanca yaşasın diye yeryüzüne vahiy göndermiş, her devirde uyan da olmuş, uymayan da, ama gerçek şu ki; berzah aleminden gönderilen ruh tekrara ebedi yurda hesap vermek için eceli tamamlayınca geri döndürülmüştür/dönülmeye devam ediyor.

Şimdilik sıra bende sende; ister vahyi ilahiye uyar yeryüzünce rızayı ilahiye uygun yaşar, ebedi hayata huzur içinde varırız, ister kendi nefis ve havamızın isteği istikametinde yaşar hem dünyamızı hem ahretimizi berbat ederiz. Bu tercih hakkı yüce Allah kullarına vermiştir.

Hakikat şu ki zaman da, mekan da, insan da vahiy ile değer kazanır.

Mekke şehri, Medine’yi münevvere ve Küdsü şerif niye mübarek ya da Tur dağı niye mukaddes? Taşı, toprağı mı farklı? yok elbette, buralarda vahiy nazil olduğu içindir.

Leyletül kadir niye b u kadar değerli, Leyletül kadri içinde barındıran Ramazan niye 11 ayın sultanı? Çünkü bu gecede bu ayda vahiy nazil olmuştur.

İki Ömer’den nede biri Hz.Ömer oldu, diğeri Ebu Cehil kaldı? Çünkü biri vahiy ile tanıştı, diğeri karanlıkta kaldı.

Hatta peygamberlerin ve sahabelerin mübarek halleri de vahye bağlı değil mi?

Hal böyle olunca sormak içimden geldi, vahiy ile aran nasıl arkadaş?

*Sen insanlığa gönderilmiş İlahi kelam olan Kur’anı kerimi ne kadar tanıyorsun?

*Ailende vahiy ne kadar yer alabiliyor?

*Eşinle, çocuklarınla, anne babanla vahyin emrettiği tarzda muamele edebiliyor musun?

*Günlük hayatta; iş yerinde, ticaretinde, muamelatında vahyin ne kadar önemi var?

*Yaşadığın köyde, ilçede, ilde, ülkede insanlar arası muameleler, alışverişler, şahsi yaşam ne kadar vahye uyuyor.

*Bir yorum ve değerlendirme yaparken, vahyi ölçü alıyor musun? Yoksa nefis ve havana göre mi değerlendiriyorsun?

İşte Mümin Müslüman olmak için bu sorular eşliğinde kendimizi sorgulamamız lazım ve kendimizle yarışmamız lazımdır diye düşünüyorum.

İlahi vahye uyabilirsek;

*Hayattan lezzet alır, her geçen gün sevap kazanır, ahret diyarına işe yarar bir azıkla gitme fırsatımız olur,

*Etrafımızda an itibariyle var olan sorunların çoğu kendiliğinden yok oluverir,

*Hayatımızda selam ve dua yer alır ki, hayatın tılsımı bu iki kavrama bağlı olduğunu unutmayalım.

Allah benliğimizi vahiyden ayırmasın, yeryüzünde Kitap ve sünnete bağlı yaşamayı cümlemize nasip etsin.

Selam ve dua ile.