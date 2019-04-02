Vakıf Katılım'dan 2018'de 325,4 Milyon Lira Kâr

İSTANBUL (AA) - Vakıf Katılım'ın 2018 yıl sonunda net dönem kârı 325,4 milyon lira oldu.

Vakıf Katılım, 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre Vakıf Katılım geçen yıl 15,1 milyar TL fon toplarken, ülke ekonomisine nakdi ve gayri nakdi toplam 19,1 milyar TL destek sağladı.

Geçen yılı sonu itibarıyla toplam 325,4 milyon TL net kâr elde eden Vakıf Katılım’ın aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 58,6 artışla 21 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde öz kaynakları 1 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 13,6 oldu.

Vakıf Katılım, tüm Türkiye’yi kapsama stratejisi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde 28 yeni şube açarak 42 ilde toplam 91 şubeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, tecrübeli yönetim, sürekli gelişen dağıtım kanalları, dinamik operasyon sistemleri ve özverili çalışanlar sayesinde son derece başarılı bir seneyi geride bıraktıklarını belirtti.

Üçüncü faaliyet yılı olan 2018'de aktif büyüklüğün bir önceki yıla göre yüzde 58,6 artışla 21 milyar TL'ye yükseldiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"2018 yılında gerek güçlü fonlama kaynaklarımız gerekse öz kaynağımızla reel sektöre desteğimizi arttırarak nakdi ve gayri nakdi 19,1 milyar TL fon kullandırdık. Halkımızın Vakıf Katılım markasına gösterdiği teveccüh ve güvenin bir sonucu olarak topladığımız fonları yüzde 50,5 arttırarak 15,1 milyar TL’ye ulaştık. Başarılı performansımızı sürdürdüğümüz 2018 yılında 325,4 milyon TL net kâr kaydederek gerek aktif kârlılığında (yüzde 1,9) gerekse öz kaynak kârlılığında (yüzde 25,2) bankacılık sektörünün ilk sıralarında yer almaktayız. Strateji ve hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarımızı 2018 yılında da sürdürdük ve şu anda 42 şehirde 91 şubemizle müşterilerimize hizmet veriyoruz."

- "Son 20 ayda yaklaşık 7,4 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik”

Göktaş, 2018 yılında KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak üzere hayata geçirilen projelere destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dâhil etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplanan fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetleri sürdürdüklerini ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla piyasaya yeni fon sağladıklarını ifade eden Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kira sertifikası ihraçlarımız ile son 20 ayda, Vakıf Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden 37 ihraç neticesinde yaklaşık 7,4 milyar TL’lik ihraç gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız sonucunda fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirirken diğer yandan, Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde de yaklaşık 903 milyon TL’lik ihraç ile özel sektör şirketlerinin faizsiz sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik. Ayrıca, Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 2019 yılı ilk çeyreğinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı yapabilmek için 250 milyon dolar tutarında SPK ihraç tavanı onayı aldık."

- "Teknoloji ile büyüme vizyonu"

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, müşterilerine en iyi kullanıcı deneyimini sunmak ve finansal hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiklerini ifade etti.

Kuruluş aşamasından itibaren "Teknoloji ile Büyüme" vizyonu doğrultusunda strateji oluşturduklarını belirten Göktaş, bu strateji paralelinde teknolojiye şimdiye kadar önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, 2018'in aynı zamanda ortaya koydukları çalışmaların ödüllerle taçlandırıldığı bir yıl olduğunu anımsattı.

Ekonomi Zirvesi Altın Değerler Ödülleri’nde "Türkiye'nin En Başarılı Katılım Bankası" ödülünü kazandıklarını belirten Göktaş, ödülü sektörün büyümesine yaptıkları katkılar nedeniyle almanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Göktaş, bir diğer ödülün ise halkın yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu layık görüldükleri "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamındaki "Yılın En İtibarlı Katılım Bankası" ödülü olduğunu hatırlattı.

- "Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefimiz var"

İkram Göktaş, katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını belirterek, 2019'a ilişkin hedefleri hakkında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bireysel ve KOBİ müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edeceğimiz 2019 yılında, 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz. Vakıf Katılım olarak, Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefini stratejik hedef olarak belirledik. Bu doğrultuda attığımız önemli adımlarla geçtiğimiz sene kıymetli maden piyasalarında piyasa yapıcısı olan ilk kamu bankası, BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında en fazla işlem yapan kamu bankası ve 425 milyon dolar değerinde altın ihracatı ile 854 kurum arasında 3. kurum olduk.

2018 yılında Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda toplam altın hacminin yaklaşık yüzde 35'lik kısmını, gümüşte ise toplam fiziksel gümüş hacminin yaklaşık yüzde 30'luk kısmını gerçekleştirdik. 2019 yılında da piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız. Yurt içi piyasanın yanı sıra uluslararası piyasalardaki işlem hacmimizi genişletmemize olanak tanıyacak çalışmaları büyük bir hızla devam ettirmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin Milli Altın Bankası olma hedefine doğru önemli adımlar atacağız. Bunun yanında 2019 yılında da hükümetimizin Yeni Ekonomi Programı’nda önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Yeni Ekonomik Plan’dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz."