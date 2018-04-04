Valiliğin kapısı açık ama!

Eyüphan Kaya

Belki birileri diyecek ki arkadaş bunu yazmaya ne gerek var? zaten Valiliğin her tarafına tanıtım adına bilbordlara asılmıştır. Ama ben yine yazacağım. Güzellikleri paylaşmak benim düsturumdur.

Geçende valiliğin yakınında geçiyordum, bir de ne göreyim bilbordda “valilik açık kapısı” yazan bir tanıtım panoya asılmış. Doğrusu tanıtımda kullanılan figürler de yakışıklı, güler yüzlü kimselerdi.

Merak ettim sağa sola sordum, baktım ki onlar da bu uygulamadan habersiz. Ben de valiliğe açık kapıya uğrayıp az daha yakından tanıma fırsatı buldum.

Anladığım kadarıyla valiliğin bünyesindeki birimlerle ilgili şikayetlerin kale alınıp değerlendirdiği bir büro gibi geldi bana.

Güler yüzlü, açık sözlü bir yakışıklı beni karşıladı, sorduğum sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

1.5 aydan beri bu açık kapının oluştuğunu ve bu süre içinde 830 başvuru aldığını en geç 7 gün zarfında müracaatın cevaplandığını paylaşan muvazzaf kardeşimiz; Ancak OHAL ve Valilik Özel Kalemini ilgilendiren soruları almadıklarını söyledi. Benim sorum da Valimizin randevusu hakkındaydı zaten.

Ben İnsan Hakları Cemiyeti(İHC) yönetim kurulu üyesiyim, Valimiz Hasan Basri Güzelsoy göreve başladıktan sonra birkaç kere randevu talep ettik, ki amacımız kendisine hoş geldiniz demenin yanı sıra Cemiyetimiz çalışmaları hakkında kendisine bilgi vermekti, maalesef bir türlü Cemiyetimize randevu verilmedi. Eski valimiz Hüseyin Aksoy da randevu vermemişti.

Şimdi sorun şu; acaba neden randevu verilmiyor?

Valilik, İnsan Hakları Cemiyetinden rahatsız mıdır?

İnsan Hakları Cemiyeti(İHC) hakkında birileri kendince bir yorum mu yaptı.

Valilik sivil toplumu önemsemiyor mu?

Bu soruları çoğaltabilirsiniz tabi.

Şimdi ben bu talebimi bir daha köşemde yineliyorum. Sayın Valim İnsan Hakları Cemiyeti(İHC) adına sizden randevu talep ediyoruz.

Aynı şehirde yaşıyorsak, derdimiz insan kazanmak ise bu cemiyeti ötelemek doğru olur mu?

Öyle fitne insanlar bu şehirde yaşıyorlar ki sayıları az ama aktıkları zehir çok serttir.

Mesela geçende Medreseler alanında bir çalışma yapılması için bir komisyon oluşturulmak isteniyor. Samimi bir vatandaş da benim adımı öneriyor. Bu keskin zerih akıtanlardan biri de diyor ki “aman aman o İnsan Hakları Derneği(İHD) üyesidir.” İHD üyesi olmayı küçümsemiyorum ama o fasit yüzünden alanım olan, konunun uzmanı bir kişi olmama rağmen bu komisyondan görev alamadım.

Babamın bir sözü var, diyor ki; “evladım devletin gözleri görmüyor, fakat kulakları iyi çalışıyor” Peki soruyorum görmek mi hakkaniyete uygundur veya duymak mı? İşte onun için iyi şeyler yapmakta zorlanıyoruz. Belki kendince iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz, ama iyinin daha iyisi olduğunu unutuyoruz. Onun için fark atamıyoruz, çalışma tempomuz düşük kalıyor.

Valiliğin açık kapısı bürosu olması güzel, ama OHAL ve Özel Kalem ile ilgili müracaatları almaması bir eksikliktir.

Diyeceksiniz ki OHAL komisyonu var, şaka bir yana eski devletin karanlıklı hali şimdi iki alanda hit yapmış vaziyette; birincisi OHAL komisyonları diğeri Güvenlik soruşturmaları. Her geçen gün bu iki alanda devlet millet arası açılıyor.

Buralarda “suçun şahsiliği evrensel ilkesi” işlemiyor. “kimse kimsenin vebalından sorumlu değildir” ayeti, ilahi adalet pek dikkate alınmıyor. Maalesef buradaki keyfi uygulamalar, benim gibi sağduyulu olan vatandaşların elini kolunu bağlıyor, burada meydana gelen haksızlıklara bir cevap bulamıyoruz, ancak kem küm ediyoruz.

Ah bir de Külliyeye bunu anlatabilseydik.

Ben yine söyleyeyim, belki işe yarar ne dersiniz?