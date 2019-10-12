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Kazada, iki sürücü ile araçlarda bulunan Muhammet Coşkun, Fesih Çiçek, Ali Su Çiçek, Nurcan Çiçek, Nazlıcan Çiçek, Yıldız Çiçek, Güler Çiçek, İbrahim Çiçek, İmran Çiçek, Hacer Çiçek, Zühre Çiçek, Hatice Çiçek, Emirhan Çiçek, Esin Çiçek, Fatma Çiçek, Tuncer Yıldırım, Hanefi Kaya ve Serhat Çütürki yaralandı.