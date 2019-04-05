Van'da Beton dökme vincinin Aparatı devrildi: 1 ölü

Van'da 6 katlı bir inşaatta beton dökme sırasında alana gelen kazada bir şahıs yaşamını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, hadise, öğle saatlerinde İskele Sokağı üzerindeki Çem Petrol yakınlarında alana geldi. 6 katlı inşaatta yapılan beton dökme çalışması sırasında beton dökme vincinin sisteminde alana gelen arıza sebebiyle kaza alana geldi. Betonun döküldüğü aparatın yıkılması neticeyi bir işçi yaşamını kaybetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)