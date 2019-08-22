Anadolu Isuzu 3. kez sağlamlığını kanıtlamak için TransAnatolia Rallisinde yarışacak

Türkiye’nin ilk ve tek pick-up üreticisi Anadolu Isuzu, ülkemizde 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi’ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor. Türkiye’de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle TransAnatolia 2019’un ilgi çekici yarış araçlarından biri olacak. Bu yıl 3. kez Transanatolia Rallisi’ne katılacak olan Isuzu D-Max yarış aracı, 1 haftalık zorlu parkuru bitirip dayanıklılığını bir kez daha ispatlayacak.

KADIN PİLOTLARLA KATILIYOR

Anadolu Grubu’nun tüm markalarında uyguladığı kadın erkek eşitliğini yarış ortamına da katan Anadolu Isuzu, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da TransAnatolia yarışına kadın pilotlarıyla katılıyor. Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max’in pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve Co-Pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturacak. 454 kapı numarasıyla yarışacak olan Anadolu Isuzu yarış takımı, tüm dünyanın yakından takip edeceği TransAnatolia’da etapları özel modifikasyona sahip aracıyla aşacak.

7 günde toplam 2.300 km’lik parkuru aşacak olan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, ilk gün yarışa Bolu Abant Gölü’nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu tamamlayacak. 2. gün Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu tamamlayacak olan Anadolu Isuzu kadın takımı, 3. gün Acıgöl‘den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, 4. gün Kapadokya’dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, 5. gün Maraş’tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, 6. gün Nemrut Dağı’ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, 7. gün ise Mardin’den Göbeklitepe parkurunu aşacak ve 2019 yılı TransAnatolia rallisini burada tamamlayacak.

24-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan TransAnatolia 2019’un bir diğer önemli özelliği de Turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilen 2019 yılında, yarışın son durağının Şanlıurfa Göbeklitepe’de gerçekleşecek olması. Dünya basınında geniş yer bulacak olan organizasyonu bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı da destekliyor.

20’ye yakın ülkeden 80’in üzerinde katılımcıyla düzenlenecek olan TransAnatolia Rallisi’nde motosiklet, ATV, SSV, 4X4 Otomobil ve kamyon sınıflarında ralliciler yarışacak.