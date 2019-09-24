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Aracınızın lastik hava basınç değeri ne kadar olmalı?

Hava basıncı normal değerlerde olmayan araçların virajlarda, fren ve yakıt tüketiminde istenen performansı gösteremeyeceğini belirten lastik devi Michelin, lastik hava basıncının en 15 günde bir kontrol edilmesinin önemli olduğunun altını çiziyor.

Vasıta 24.09.2019, 12:49 24.09.2019, 12:55 Ramazan Durmuş
Aracınızın lastik hava basınç değeri ne kadar olmalı?

Hava basıncı normal değerlerde olmayan araçların virajlarda, fren ve yakıt tüketiminde istenen performansı gösteremeyeceğini belirten lastik devi Michelin, lastik hava basıncının en 15 günde bir kontrol edilmesinin önemli olduğunun altını çiziyor.

Kontrolü ve gerekli hava basıncının ayarlanmasının oldukça basit bir işlem olduğuna dikkat çeken Michelin, her yakıt istasyonunda bulunan hava basınç istasyonunda ölçümün yapılabileceğini hatırlatarak bu işlemin, hem yakıt tüketimi hem de araç performansına olumlu katkı sağlayacağına işaret ediyor.

Lastik hızla aşınır, yakıt tüketimi artar

Michelin’e göre; lastik hava basıncı aracın ağırlığına, ağırlık dengesine ve en önemlisi lastik ebatlarına göre değişkenlik gösteren bir durumdur. Düşük hava basıncı lastiğin patlama riskini yükseltir ve sürücünün kaza riskini arttırır. Aynı zamanda, fazla basınçlı lastiklerin tabanları ve basıncı az olan lastiklerin ise omuz kısımlarındaki dişleri kısa sürede aşınır. Doğru hava basıncında olmayan lastik aşırı ısınır ve yakıt tüketimi de artar.

#Michelin #Lastik hava basıncı
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