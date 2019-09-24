Audi Q2 Avantajlı SUV Kampanyası

Audi’nin en beğenilen SUV modellerinden biri olan Q2, Eylül ayı boyunca Audi yetkili satıcılarında uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Sınırlı sayıda Audi Q2 için geçerli olan kampanya Eylül 2019 sonuna kadar devam edecek. %0 faiz oranlarıyla Audi yetkili satıcılarından Q2 SUV model araçları satın alabilirsiniz. Kampanya kapsamında ayrıca vdf kredi kullanımı da geçerlidir. Avantajlı fiyatlarla tüm Audi yetkili satıcılarından Q2 modelleri inceleyebilir, kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

30 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport – S tronic model araçlar geçerli olacaktır. Audi yetkili satıcıları ile iletişime geçerek test sürüşü için randevu alabilirsiniz.

Audi Q2 Eylül Kampanyası Detayları

Sınırlı sayıda Audi Q2 SUV modele araçlarda geçerli olmak üzere %0 faiz imkânlarıyla Eylül ayı kampanyası devam ediyor. Uygun geri ödeme ve kredi seçenekleriyle sunulan Audi Q2 kampanyası kapsamında 6 – 18 ay kredi vade seçenekleri de sunulmaktadır. Audi yetkili satıcılarında sadece sınırlı sayıda araç için geçerli olacak kampanyadan 30 Eylül 2019 tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

Audi Q2 avantajlı SUV kampanya detayları:

Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport – S tronic model araçlar için geçerli,

%0 faiz imkanı,

6 – 18 ay 70.000 TL vdf kredi,

Audi kasko ve Uzatılmış Garanti ile geçerlidir.

Audi’nin en beğenilen SUV modellerinden biri olan Q2 model araçlarda Eylül ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında Audi kasko ve Uzatılmış Garanti ürünlerinin alımlarda pakete eklenmesi zorunludur. Audi Q2 kampanyası kapsamında sınırlı sayıda Audi Q2 aracı uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Audi Q2 Araç Teknik Özellikleri

Audi Eylül kampanyaları kapsamında sınırlı sayıda Q2 model araçta geçerli olmak üzere, uygun fiyat ve geri ödeme seçenekleri uygulanmaktadır. Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport – S tronic model araçlarda geçerli olacak kampanya kapsamında, %0 faiz avantajlarından yararlanmakta mümkündür.

Audi Q2 30 TDI 116 hp Design Stronic model teknik özellikleri:

Beygir Gücü: 116 Hp,

Yakıt Tüketimi: 4,7 – 4.5/ 100 Km,

Otomatik Vites,

Hız Sabitleme ve Sınırlama,

ABS – EBA Fren Sistemi,

Yokuş Kalkış Desteği,

ESP Denge Kontrolü,

405 lt Bagaj Hacmi

Başlıca teknik özellikleri arasında yer almaktadır. Kampanya kapsamında sınırlı sayıda Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport – S tronic araçlarda geçerli olmak üzere avantajlı fiyatlar uygulanmaktadır. Eylül ayı boyunca Audi yetkili satıcılarından Q2 model araçları kampanyalı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Kampanya kapsamında iki ürünlü faiz oranının kullanımında Audi kasko ve uzatılmış garanti ürünlerinin krediye eklenmesi zorunludur. Audi Q2 fiyat avantajları ve araç özellikleriyle tüm Audi yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

Audi Q2 Kampanyası Faiz Oranları ve Ödeme Seçenekleri

Audi Q2 SUV model araçlarda geçerli olmak üzere, 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında %0 faiz oranlarıyla, Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport – S tronic model araçtan birine sahip olabilirsiniz. 2019 model yılına ait, sıfır model araçlarda geçerli olan kampanya sınırlı sayıda Q2’lerde geçerli olacaktır.

Kampanya kapsamında Audi Q2 SUV model araçlar için 6 – 18 ay 70 bin TL krediye ek olarak, Audi kasko ve Uzatılmış Garanti alınması gerekmektedir. İki ürünlü krediler için kasko ve Uzatılmış Garanti paketlerinin satın alınması da gerekmektedir. Tüm Audi yetkili satıcılarında uygun fiyat ve avantajlı geri ödeme seçenekleriyle Audi Q2 model araç kampanyasından yararlanabilirsiniz. Eylül sonuna kadar SUV kampanyası devam edecektir.