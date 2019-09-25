Fiat 500X SUV %10 İndirim Kampanyası

Fiat'ın en sevilen modellerinden biri olan 500X SUV modellerinde %10 indirimden yararlanma fırsatı! 2019 model yepyeni bir Fiat 500X SUV alırken 1.500 TL ve üzeri aksesuar alımı yapın, araç bedelinde anında %10 indirim kazanın. Fiat 500X SUV şimdi yoğun talep doğrultusunda otomatik vites hediyesi ile birlikte 127.600 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Fiat yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

500X SUV elektronik park freni, anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği ve yüksek performanslı 1.6 dizel motor otomatik vites seçeneği ile tüm Fiat Showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. İlgi çeken tasarımıyla 2019 model 500X SUV satın alırken 1.500 TL ve üzerinde aksesuar alımı yaptığınızda anında %10 araç bedelinde yapılan indirimden yararlanabilirsiniz.

Kampanya dahilinde müşterilere sunulan 127.600 TL fiyatı, 2018 model Fiat 500X SUV Cross 1.4 Multi Air 140 HP DCT araç için en az 1.500 TL’lik aksesuar alımında uygulanacak hurda teşvikli ve kampanyalı fiyatıdır . Müşterinin kampanyaya katılırken satın alması gereken aksesuar bedeli kampanyalı fiyata dahil değildir. Fiat 500X SUV araç bedelinde anında %10 indirim kampanyası 30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerlidir. Araç bedelinde uygulanan %10 aksesuar indirimi, tüm vergiler hariç uygulanmaktadır. Kampanya hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için Fiat kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan kampanya katılım formunu doldurmanız gerekmektedir. Bu formda yer alan;

Ad, soyad bilgileri,

Telefon numarası,

E-posta adresi,

Şehir,

Bayi seçimi

gibi bilgileri doldurduktan sonra TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi Müşteri Kişisel Verilerinin İşlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyup onayladıktan sonra "Gönder" butonuna tıklayarak kampanya hakkında en güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

Fiat 500X 2019 Model Tasarım Detayları

Daha fazla off-road deneyimi arayanlara öze en şık tasarıma sahip SUV, Fiat 500X SUV cross versiyonları ile size her koşulda ayak uyduracak bir yol arkadaşına sahip olabilirsiniz. Fiat'ın en sevilen modellerinden biri olan orijinal 500 tasarımını off-road detaylarla birleştiren yeni Fiat 500X SUV Cross seçenekleri gerçek bir SUV isteyenler için tasarlandı. Fiat 500X SUV ön konsolundaki benzersiz detaylarla sizleri şımartacak. Üretiminde kullanılan lüks materyaller ve kaplamalardaki malzeme kalitesiyle dokunduğunuz her yüzeyde benzersiz bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Geniş ve rahat iç mekanı sayesinde sürücüsünden tüm yolcularına kadar yüksek konforlu bir sürüş deneyimi yaşatan Fiat 500X SUV Cross seçeneklerinin koltukları, geniş yan destekleri ile hem şık hem de işlevseldir. Hayatı "ekstra" yaşamak isteyenler için konfor ve kaliteyi bir arada sunan Fiat 500X SUV duyulara hitap eden özellikleriyle de rakiplerinden ayrılmaktadır. Yükleme kapasitesinden ödün vermeden sportif ve agresif olmayı başaran Fiat 500X SUV Cross seçeneklerinin her birinde 350 litre kapasiteli (arka koltuklar katlandığında 1000 litreye varan) bagaj hacmi sayesinde seyahatlerinizde ihtiyacınız olandan daha fazlasını yanınıza alabilir ve zorlanmadan taşıyabilirsiniz.

Fiat 500X SUV Cross Performans Detayları

Fiat 500X SUV Cross seçenekleri dört farklı motor tipi ile birbirinden farklı sürüş dinamikleri isteyen kullanıcılara sunulmaktadır. Biri benzinli üçü dizel olan Fiat 500X SUV Cross motor seçenekleri şunlardır: