Ford SUV Kuga'ya Özel İndirim Kampanyası

Ford SUV dünyasının en sevilen modelleri arasında yer alan Kuga, 30 Eylül 2019 tarihine kadar indirimli ve uygun faiz oranları ile sunulmaktadır. Ford yetkili satıcıları üzerinden satışa çıkarılan Kuga araçlarda geçerli olmak üzere %1,45 faiz fırsatıyla sizde Ford’un SUV dünyasına giriş yapabilirsiniz. Uygun fiyat avantajları ve geri ödeme seçenekleriyle sadece 2019 Ford Kuga için geçerli kampanyalardan hemen yararlanabilirsiniz.

SUV (Sport Utility Vehicle) Ford Kuga, geniş yolcu taşıma kapasitesi, asfalt harici arazilerde üstün başarı ve güvenlik özellikleriyle Ford SUV dünyasının en başarılı araçları arasında yer almaktadır. Tüm Ford Kuga modellerinde geçerli olmak üzere, Kuga özel kampanyasından 07 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında Ford yetkili satıcıları aracılığıyla yararlanabilirsiniz.

Ford Kuga’ya Özel İndirim Fırsatı Kampanya Detayları

Ford SUV araçlar arasında yer alan Kuga modelleri, Eylül ayı itibariyle geçerli özel indirim fırsatı ile sunulmaktadır. Tüm Ford Kuga modellerinde geçerli olmak üzere 170.300 TL’den başlayan fiyatlarla SUV araç sahibi olabilirsiniz. Ford yetkili satıcılarından sunulan kampanya kapsamında;

170.300 TL’den başlayan fiyatlar,

60.000 TL’ye kadar 24 ay %1,45 faiz oranı,

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Ve daha birçok farklı avantaj sunulmaktadır. Ford Kuga model araçların tümünde geçerli olmak üzere farklı fiyat ve ödeme koşulları kampanya kapsamında Ford yetkili satıcıları tarafından belirlenebilmektedir.

Ford SUV model araçların en çok tercih edilen Kuga modelleri kampanya kapsamında uygun fiyatlarla satışa sunulmaktadır. Ford SUV kampanyası kapsamında Kuga model araçlarda geçerli olmak üzere 07 – 30 Eylül 2019 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Ford Kuga Kampanyalı Modeller

Ford SUV ailesinin en sevilen üyelerinden biri olan Kuga model araçlarda 4 farklı araç kampanya kapsamında satışa sunulmaktadır. Tüm Kuga modellerinde geçerli olmak üzere %1,45 faiz oranları ve 170.300 TL’den başlayan fiyatlarla yararlanabilirsiniz. Ford kampanyalı Kuga modelleri arasında;

Style

Titanium

ST – Line

Vignale

Araçlar yer almaktadır. Kampanya kapsamında beğendiğiniz SUV modeli tercih ederek uygun fiyat avantajları ve geri ödeme seçenekleriyle 2019 model Kuga araç satın alabilirsiniz. Hem şehir içi hem de arazide kullanılmak üzere, geniş aileler için Kuga modelleri ekonomik ve bir o kadarda güvenlidir.

Ford Kuga araçlar arasından sizin için en uygun modeli seçerek kampanya kapsamında uygun fiyatlarla Ford Kuga model araç satın alabilirsiniz. Ford Kuga kampanyası Eylül ayı sonuna kadar geçerlidir.

Ford Kuga SUV Araç Teknik Özellikleri ve Fiyatları Nelerdir?

Ford’un eşsiz SUV dünyasına ait Kuga modelleri farklı özelliklerle ve fiyatlarla kampanya kapsamında sunulmaktadır. Kuga modellerine göre teknik özellikler ve fiyatlar değişiklik göstermektedir. Ford Kuga Vignale model teknik özellikleri ;

Bi – Xenn ön far ve led arka farlar

Akıllı bagaj kapağı

Isıtmalı ön koltuk

Hafızalı 10 yönlü sürücü koltuğu

120 HP 88 kW maksimum güç

19’’ alaşım jant

Ve daha birçok farklı özellik yer almaktadır. Ford SUV Kuga ailesinin bir diğer üyesi Style model araç teknik özellikleri;

Anahtarsız çalıştırma sistemi

ABS + EBD fren sistemleri

Çekiş kontrol sistemi

1.5 L motor tipi

456 – 1603 bagaj hacmi (5 kişilik ve 2 kişilik oturma düzenine göre değişir)