Honda CR-V SUV Fiyatları Kampanyası ve Donanım Özellikleri

Honda CR-V Güncel SUV Fiyatları Kampanyası ve Donanım Özellikleri

Honda’nın en beğenilen SUV modellerinden biri olan Yeni CR – V modeli, Honda yetkili satıcıları üzerinden 12 ay %0 faiz avantajıyla sunulmaktadır. Eylül ayı boyunca devam edecek kampanya kapsamında, kredi kullandırılması da mümkündür. Türk Lirası üzerinden verilen taksitli bireysel araç kredileri kampanya dâhilinde kullanılabilmektedir. 2019 Honda CR – V modellerinde geçerli olmak üzere, 100.000 TL kredi için %0 faiz seçeneği sunulmaktadır.

SUV modelleriyle son yıllarda en çok dikkat çeken firmalardan biri olan Honda, CR – V kampanyası ile SUV hayallerini gerçeğe dönüştürmektedir. Taksit seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla tüm Honda yetkili satıcılarından kampanya kapsamında Yeni CR –V SUV modeli aracı satın alabilirsiniz.

Honda CR – V SUV Kampanya Özellikleri Nelerdir?

Yeni Honda CR – V 2019 model araçlarda geçerli olmak üzere Eylül ayı boyunca avantajlı fiyatlar Honda yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. Honda’nın güçlü SUV modellerinden biri olan CR – V model araçlarda 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere avantajlı SUV kampanyası başlatılmıştır.

Honda güncel SUV kampanyası kapsamının özellikleri:

100 bin TL kredi için %0 faiz seçeneği,

Araç bedelinin 120 bin TL’ye kadar olan kısmı için %70, 120 bin TL’den fazla olan kısmı için %50 kredilendirme uygulanır,

12 ay vadeyle eşit taksit seçeneği.

Uygulanmaktadır. Kampanya kapsamında kullanılmak istenen kredi türü ve başvurusu, krediyi tahsis eden finans kurumu tarafından belirlenmektedir. Honda’nın en sevilen SUV modellerinden CR – V model araç kampanyası kapsamında ayrıca, %0,98 yıllık maliyet oranı uygulanmaktadır.

Honda güncel SUV kampanyaları kapsamında Honda CR – V fiyat ve geri ödeme koşulları kullanılan krediye ve araç bedeline göre farklılık gösterebilmektedir. 12 ay boyunca 100.000 TL kredi için %0 faiz avantajı sağlanmaktadır.

Honda CR – V Teknik Özellikleri Nelerdir?

Honda’nın en çok tercih edilen SUV modellerinden CR – V, 1.5 Elegance, 1.5 Executive ve 2.0L – i – MMD Hybrid Executive özellikleriyle sunulmaktadır. 2019 Yeni Honda CR – V model araçlarda geçerli kampanya kapsamında üç farklı donanım seviyesine sahip aracı tercih edebilirsiniz.

Honda CR – V 1.5 Elegance Otomatik Benzin araç teknik özellikleri:

Motor: 1.5L DOHC VTEC Turbo Benzin.

Yakıt Sistemi: PGM FI – Direkt Enjeksiyon.

Maksimum Tork: 243 Nm/2000 – 5000 d/d.

Fren Sistemi: Disk - Hava Soğutmalı Fren.

Çekiş: 4X4 Gerçek Zamanlı Çekiş.

Bagaj Hacmi: 561 lt.

Olarak belirlenmiştir. Honda CR – V 1.5 Elehance model araç satın alımlarınız için kampanya kapsamından yararlanabilirsiniz. Honda CR – V 2019 tüm modelleri için geçerli olmak üzere kampanya kapsamından Eylül ayı boyunca yararlanabilirsiniz.

Honda’nın sevilen modellerinden biri olan CR – V, kampanya kapsamında farklı fiyat politikalarına sahiptir. Honda CR – V fiyat listesi kampanya özelliklerine ve araç donanım özelliklerine göre değişiklik gösterecektir.

Yeni CR – V Kampanyası Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Honda yetkili bayilerinde geçerli kampanya kapsamında tüm müşterilerin 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında %0 faiz oranlarıyla yararlanması mümkündür. Honda SUV kampanyası kapsamında;

100.000 TL’ye 12 ay %0 Faiz Oranı,

525 TL Tahsis Ücreti,

%0,98 Yıllık Maliyet Oranı,

8.333,33 TL Taksit Tutarı Uygulanmaktadır.

Honda SUV ailesine katılmak ve Yeni CR – V modellerinin büyülü dünyasına girebilirsiniz. Honda yetkili satıcıları üzerinden Eylül ayı boyunca devam edecek SUV kampanyalarından rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Aylık ve yıllık maliyet hesaplanırken kasko oranları dâhil edilmemiştir.

Kampanya kapsamında hayat sigortası uygulanmaktadır. Kredi kullanılacak finans kurumu tarafından farklı şartlar ve oranlar uygulanabilir.