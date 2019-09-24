Hyundai Kona 143.520 TL'den Başlayan Fiyatlarla 12 Ay Faizsiz!

En iyiyi tercih etmek isteyenlere özel Hyundai Kona, SUV sınıfı otomobillerin en donanımlı hali olarak karşınıza çıkıyor. Kablosuz şarjdan geri görüş kamerasına kadar bünyesinde pek çok özelliği barındıran Kona sınıfının rakipsiz otomobili haline geliyor. Güçlü teknolojisi ile sizi özel hissettirecek Hyundai Kona 2019 yılı kampanyası olarak 143.520 TL'den başlayan fiyatlar ve 30 bin TL 12 ay %0 faizle sizleri bekliyor.

Tasarım Ödüllü SUV Sınıfı Otomobil

Hyundai Kona, 2018 Red Dot Tasarım Ödülü ve 2018 iF Tasarım Ödülü'ne layık görülmüş gerek iç gerekse dış tasarımıyla benzersiz bir otomobildir. Göz Hizası Göstergesi (Head Up Display) özelliği ile birlikte gelen Hyundai Kona, kolayca görülebilmesi için geliştirilmiş parlaklık özelliğine sahip yeni ekranı ile hız, kör nokta uyarısı, yol bilgileri gibi önemli bilgileri vererek sürüş güvenliğini arttırmaktadır.

7 inç boyutunda dokunmatik bilgi ve eğlence ekranı (multimedia) sahip olan Hyundai Kona aynı zamanda Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ile Spotify'dan özgürce müzik dinleyip Whatsapp'tan gelen mesajlara yanıt vermenizi sağlamaktadır. Aracınıza telefonunuzu bğlayarak internet ile birlikte gelen özgür dünyanın keyfinin çıkarmak için kendinizi yola bırakmanız yeterlidir.

Hyundai Kona Çevreci ve Güçlü Motor

Hyundai Kona benzinli ve dizel motor seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Turbo şarja sahip olan T-GDI motorlar düşük hacimde bile yüksek verim sağlamasıyla kullanıcılarını performans açısından tatmin etmektedir. Son teknoloji 1.0 T-GDI motorlar (Sıralı Tip Turbo Beslemeli Doğrudan Püskürtmeli) motor, 4x2 çekiş sistemi ve 6 ileri manuel vitese sahiptir. 998 cc'lik motoru ile Hyundai Kona beygir gücü olarak 120 PS maksimum güç ve 172 Nm maksimum tork üretmektedir. Hyundai Kona şehir içinde 100 kilometrede sadece 6.5 litre yakıt tüketim değerlerine sahiptir.

Bir diğer motor seçeneği ile SUV sınıfının en güçlü motorlarından olan 1.6 dizel motoru sayesinde Hyundai Kona, size yüksek performans ve yakıt ekonomisini bir arada sunmaktadır. Dizel motor seçeneğinde 136 beygir güce ulaşan Hyundai Kona aynı zamanda 320 Nm torka sahiptir. Dört silindir 1.6 CRDi dizel motor 7 ileri çift kavramalı DCT şanzımanla birlikte sunulmaktadır.

Hyundai Kona'nın ülkemizde müşterilerin beğenisine sunulan son motor seçeneği ise 1.6 T-GDI motor tipidir. 4x4 çekiş sistemi ve 7 ileri DCT şanzımanla birlikte gelen bu motorda 1591 cc'lik hacim ile 177 PS maksimum güç ve 265 Nm maksimum tork üretilmektedir. Bu motor ise şehir içinde 100 kilometrede sadece 8.4 litre yakıt tüketmektedir.

Hyundai Kona (SUV) 2019 Tavsiye Edilen Liste Fiyatı

2019 Model Yıl Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Satış Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 1.6 CRDi 7 ileri DCT Style (Dizel) 158.520 TL 155.520 TL 143.520 TL 1.6 CRDi 7 İleri DCT Elite Smart Lime SRF (Dizel) 182.520 TL 176.020 TL 164.020 TL 1.6 CRDi 7 İleri DCT Elite Smart Kırmızı SRF (Dizel) 182.520 TL 176.020 TL 164.020 TL

143.520 TL'den başlayan Hyundai Kona fiyatları veya 30.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası 30.09.2019 tarihine kadar geçerlidir. 143.520 TL'den başlayan fiyatlar tavsiye edilen nakit ve hurda indirimli satış fiyatları olarak belirlenmiştir. Bunun yanında 30 bin TL 12 ay %0 faiz oranı sadece Kona Elite Smart modelleri için geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.