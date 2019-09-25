Kia Sportage 20.000 TL İndirim ve Eylül Ayında 5.000 KM Yakıt Hediye Kampanyası

Yenilenen Kia Sportage, yoğun talep gören 1.6 litre dizel otomatik motoruyla performansına kaldığı yerden devam ediyor. Makyajlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kia Sportage güçlü olduğu kadar verimli dizel motoruyla tatmin edici sürüş performansı sunuyor. Üstün kalite ve yüksek konforu bir araya getiren Kia Sportage dizel motorunun güçlü performansıyla etkileyici olduğu kadar aileniz için de oldukça güvenli bir hale getirildi. Kia Sportage dış tasarımında makyajlı kasasıyla dikkat çeken detaylar;

Projeksiyon tipi LED teknolojili ön farlar,

LED arka stop lambaları,

467 litre ile sınıfının en geniş bagaj hacmi,

19 inç alüminyum alaşım jantlar,

Saten siyah radyatör ızgara üzerine krom çerçeve,

Elektrikli ve hafızalı bagaj kapağı.

Kia Sportage Eylül Ayı Kampanyası

Eylül ayında Kia Sportage makyajlı kasa modellerinde 5.000 km'ye varan yakıt hediye kampanyası devam etmektedir. Bunun yanında hurda teşviği ile 20.000 TL'ye varan indirimler de sizleri bekliyor. Kia Sportage eylül ayı kampanyasının katılım şartları ve detayları şu şekilde belirtilmiştir:

Bu kampanya, 1 Eylül 2019 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında 2019 model yılı 0 km Sportage model araçların satın alınımında geçerlidir.

Kampanya kapsamında müşterilere sunulan 5.000 km’ye varan yakıt hediyesi, Petrol Ofisi “Positive Card” üzerinden verilecektir. Söz konusu hediye yakıt için gerekli olan kartlar yetkili satıcılarımız tarafından araç teslimi sırasında müşterimize teslim edilecektir.

Hediye edilen yakıt hesaplaması; Petrol Ofisi’nin resmi web sitesi üzerinden 1 Eylül 2019 tarihinde duyurduğu motorin & benzin fiyatları ve Sportage modelinin ortalama yakıt tüketimi baz alınarak, kullanım alışkanlığı, yol koşulları, iklim şartları ve benzeri durumlar düşünülerek yapılmış, bu yakıt TL tutar olarak kartlara yüklenmiştir.

Hediye yakıtın kullanılabilmesi için kartın aktif olması şarttır.

Kia Sportage 2019 model yenilenen tasarımı ile birlikte müşterilere sunulan 5.000 km'ye kadar akaryakıt hediyesinde Positive Card'ınızı aktif bir duruma getirmek için şu adımları takip etmeniz gerekmektedir:

https://www.petrolofisi.com.tr/positive-card/online-islemler adresini ziyaret ederek kartınızı aktifleştirebilirsiniz.

Kısa mesaj yoluyla kartınızı aktifleştirmek için; AKTIF yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra 16 haneli kart numarasını, ad ve soyadınızı aralarında birere boşluk bırakarak 7627'ye kısa mesaj (SMS) göndermeniz yeterli olmaktadır.

Petrol Ofisi hediye yakıt kartları yalnızca Positive Card'ın geçerli olduğu anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında geçerlidir. Ayrıca bu kartın bakiyesi nakde çevrilemez. Kia Sportage kampanyasına katılan tüm müşteriler bu kampanya koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Kampanya kapsamında hediye yakıt kartı madeni yağ ve market alımlarında geçerli olmayıp, Positive Card başvuru formu genel şartları geçerlidir. Kia Sportage 5.000 km hediye yakıt kampanyası stoklarla sınırlıdır.

Öte yandan Kia Sportage 20.000 TL indirim kampanyası ise sadece;

2019 model Sportage 1.6L Cool GSL MT ve

2019 model Sportage 1.6L Cool DSL DCT

araçlar için belirtilen hurda indirimli kampanya tutarıdır.

Kia Sportage 2019 İç Tasarım

Her zevke ve her sürüş moduna uygun donanım seçenekleri ile Kia Sportage yenilenen iç tasarımında şu opsiyonlara sahiptir:

GT tasarım deri direksiyon simidi

8 İnç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi

Kablosuz şarj sistemi (wireless charger)

8 adet hoparlör

GT tasarım deri vites toğuzu

Isıtmalı ön koltuklar

60 40 oranında katlanabilir arka koltuklar

Arka koltuk USB bağlantısı

Kia Sportage 2019 model tavsiye edilen fiyat listesini ve kampanya detaylarını markanın internet sitesinde bulabilirsiniz.