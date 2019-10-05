Son Dakika
Çobanbey’de patlama
Kırmızı listede aranan Dersim sorumlusu terörist öldürüldü
Ege Bölgesi’nin ihracata katkısı 5 milyon dolar
Rizespor'da hedef 3 puan ve moral
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor
Cerablus’ta patlama

NISSAN efsane modellerini otomobil tutkunları ile buluşturdu

Nissan, Genel Merkezinin Tokyo’dan Yokohama’ya taşımasının onuncu yıldönümünde Yokohama'daki Genel Merkezinde Kültürel Miras Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi

Vasıta 05.10.2019, 11:51 05.10.2019, 11:54 Ramazan Durmuş
NISSAN efsane modellerini otomobil tutkunları ile buluşturdu
banner63

Nissan, Genel Merkezinin Tokyo’dan Yokohama’ya taşımasının onuncu yıldönümünde Yokohama'daki Genel Merkezinde Kültürel Miras Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi

NISSAN Yokohama'daki genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin zengin klasik otomobil koleksiyonundan seçilen efsane modellerini sergilemeye başladı.

NISSAN açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir süreyle zamana damga vurmuş, efsane 19 modelini vitrine çıkardı. Şirketin zengin tarihinden geleceğe uzanan yolu vurgulamak üzere sergilenecek ilk araçlar ise Skyline Sport, Silvia ve Datsun 14 Roadster.

Ziyaretçilerin NISSAN’ın kültürel mirası hakkında bilgi edinebilecekleri rahat bir ortam sunan yeni Kültürel Miras Alanı, NISSAN’ın zengin tarihini ve süregelen müşteri odaklılığını vurgulamasına katkıda bulunacak. NISSAN’ın kimliğiyle ve tarihiyle bağlantılı özgül temaları ve konuları tanıtacak.

banner62
#Nissan #efsane modeller #otomobil
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Eibar 8 9
10. Valencia 7 9
11. Real Valladolid 7 9
12. Real Betis 8 9
13. Levante 7 8
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@