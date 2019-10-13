Nissan Juke SUV Kampanyası Fiyatları ve Araç Özellikleri

Nissan ailesinin ikonik SUV modellerinden biri olan Juke, Eylül ayı boyunca 30.000 TL için %0 faiz avantajıyla tüm Nissan yetkili satıcılarında sizleri bekliyor. 15 ay boyunca faizsiz olarak sunulan kredi desteğinin yanı sıra, Nissan’ın en sevilen SUV modelleri için hurda teşviki de uygulanmaktadır. Kampanya kapsamında 104.900 TL’ye kadar hurda teşviki sunan Nissan, ailenin en sevilen SUV üyesini uygun fiyatlarla sunmaktadır.

Eylül ayı boyunca geçerli olan Nissan Juke kampanyası kapsamında tüm Juke versiyonları için kampanya geçerli olacaktır. Nissan yetkili satıcılarından kampanya detaylarını öğrenebilir ve Nissan’ın en sevilen SUV modellerinden birini uygun fiyat avantajlarıyla satın alabilirsiniz. Kasko ve uzatılmış garanti alımları için kampanya geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında uygulanan indirimler sayesinde Nissan SUV modellerini uygun fiyat ve avantajlı geri ödeme seçenekleriyle satın alabilirsiniz.

Nissan Juke Eylül Kampanyası Detayları

Nissan’ın sevilen ikonik SUV modellerinden olan Juke, 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 104.900 TL’ye kadar hurda teşviki ve %0 faiz imkânlarıyla sunulmaktadır. Eylül kampanyalarına hız kesmeden devam eden Nissan, tüm Juke modelleri için geçerli olmak üzere indirim kampanyalarında önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir. Nissan Juke SUV kampanyası kapsamında:

Tüm versiyonlar için 30.000 TL için 15 ay %0 faiz seçeneği,

104.900 TL hurda teşviki,

Niskako ve Uzatılmış Garanti alımlarında geçerli olmak üzere,

Birçok farklı ödeme seçeneği ve indirim uygulanmaktadır. Eylül ayı boyunca SUV model araç almak isteyen kişilerin Nissan yetkili satıcılarına giderek kampanya detayları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Nissan Juke model araçlar için geçerli olmak üzere sınırlı sayıda otomatik vitesli Juke SUV modelleri için hurda teşviki de uygulanacaktır. Hurda teşvikinden yararlanmak isteyen kişilerin kampanya kapsamında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Nissan Juke Teknik Özellikleri

Nissan Juke Eylül ayı kampanyası kapsamında 30 Eylül 2019’a kadar tüm modellerde geçerli olmak üzere SUV model araç satın alabilirsiniz. Nissan tarafından SUV model araçlar için başlatılan kampanya kapsamında ayıraca hurda teşvikinden yararlanmak da mümkündür. Nissan Juke kampanyası kapsamında araçlar teknik özellikleri:

Motor Gücü: 117 bg – 180 Nm

Panoramik Sunroff,

Hız sabitleyici,

Otomatik vites,

Silindir Adedi: 4

Olarak belirlenmiştir. Nissan Juke model araçlar için belirlenen donanım paketlerine ve versiyon özelliklerine göre araç özellikleri değişiklik gösterecektir. Nissan’ın en beğenilen SUV modellerinden biri olan Juke, Eylül ayı boyunca avantajlı fiyatlarla tüm Nissan yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.

Nissan Juke kampanyası kapsamında 30.000 TL için 15 ay %0 faiz avantajı da sunulmaktadır. Sınırlı sayıda aracı kampanyalı fiyatlarla ve hurda teşvikinden yararlanarak satın almak için acele edin.

Nissan Juke Kampanya Fiyat Listesi

Nissan Juke kampanyası kapsamında indirimli fiyatlarla yeni SUV modelleri arasından Juke araç satın alabilirsiniz. Güçlü tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çeken Nissan Juke model araçlar için belirlenen kampanyalı fiyatlar:

Juke 1.6 Benzinli Tekna – 119.900 TL,

Juke1.5 dCi 110 Dizel Sky Pack – 129.900 TL,

Juke 1.6 Benzinli Special edition – 136.900 TL

Olarak belirlenmiştir. Nissan Juke fiyat listesi için belirlenen fiyatlar kampanya kapsamında farklılık gösterebilir. Araç donanım özellikleri, kampanya indirimleri ve hurda teşvikiyle birlikte Nissan SUV modellerinden olan Juke için avantajlı fiyat seçenekleri uygulanmaktadır.

Nissan ailesinin en sevilen üyesini 30 bin TL’ye kadar %0 faiz avantajı ve 104.900 TL’ye kadar hurda teşvik oranlarıyla 01 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında tüm Nissan yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.