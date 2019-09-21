Opel Mokka X SUV İndirim Fırsatı

Opel SUV modelleri başta olmak üzere tüm Opel modellerinde geçerli olmak üzere ÖTV indirimi ve 30 bin TL’ye varan indirimlerle Opel SUV kampanyalarından yararlanabilirsiniz. Son yıllarda en çok tercih edilen SUV modelleri arasında yer alan Opel Mokka X, %0 faizli kredi seçeneği ve 13.600 TL’ye kadar indirim destekleriyle Opel yetkili satıcılarında satışa sunulmaktadır.

Güçlü Alman teknolojisine sahip Opel SUV Mokka X model araçların yanı sıra benzer indirim kampanyaları tüm Opel modellerinde geçerlidir. Opel Mokka X SUV araçlar için Eylül ayı boyunca kampanya devam edecektir. Kampanya indirimlerinin yanı sıra, Opel SUV modelleri için özel fiyat teklifleri ve indirim seçenekleri de mevcuttur.

Opel SUV Eylül Ayı Kampanya Detayları

Opel SUV araçlarda Eylül ayı boyunca %0 faizli kredi fırsatlarıyla avantajlı fırsatlar sunulmaktadır. ÖTV indirimi ve 30.000 TL’ye varan indirim fırsatlarıyla SUV model araçları uygun fiyatlarla Opel yetkili satıcılarından alabilirsiniz. Kampanyalardan yararlanmak ve size özel fiyat tekliflerini görüntülemek için başvuru Opel yetkili bayileri ile iletişime geçebilirsiniz.

Opel’in en beğenilen SUV modellerinden biri olan Mokka X için 45 bin TL, için %0 faizli kredi imkânı sunulmaktadır. 0 km Opel Mokka X model araçları indirimli fiyatlarla satın alarak benzersiz bir SUV deneyimi yaşayabilirsiniz. Opel SUV modelleri için vergi indirimlerinden yararlanmanız da mümkündür. Kampanya Eylül ayına kadar geçerlidir.

Opel Mokka X SUV Kampanyası Avantajları

Opel SUV modelleri arasında en beğenilen modellerden biri olan Opel Mokka X Opel Eylül kampanyaları kapsamında yer almaktadır. Eylül ayı boyunca devam edecek kampanyalar kapsamında Opel SUV ailesinin en gözde modellerinden Mokka X kampanya kapsamında;

45.000 TL için 15 ay %0 kredi seçeneği,

Araç tesliminde 13.600 TL’ye kadar indirim,

ÖTV indirimi ve özel fiyat teklif fırsatı

Yer almaktadır. Opel SUV dünyasının çarpıcı modellerinden biri olan Opel Mokka X kampanyası kapsamında tüm avantajlardan yararlanmak için Eylül ayı boyunca Opel yetkili satıcılarını ziyaret edebilirsiniz.

Opel Mokka X SUV Eylül kampanyası kapsamında finansman ve 30 bin TL’ye varan indirimlerden yararlanmayan kişiler için ek nakit indirimleri uygulanacaktır. Size özel tekliflerle araç fiyatlarını öğrenmek için Opel Showroom’larını ziyaret edebilirsiniz.

Opel Mokka X Teknik Özellikleri ve Fiyat Listesi

Opel Mokka X SUV model araç kampanyası kapsamında, anahtar teslimde 13.600 TL’ye varan indirim fırsatı ve 45 bin TL için 15 ay %0 faizli finansman desteklerinden yararlanabilirsiniz. Opel SUV ailesinin en güçlü modellerinden biri olan Mokka X araçlarda farklı fiyat seçenekleri uygulanmaktadır.

Opel Mokka X 1.6 lt. Dizel 136 HP model kampanyalı araç teknik özellikleri;

Motor Hacmi: 1595

Silindir: 4

Yakıt Tipi: Dizel/ benzinli

Yakıt Deposu Kapasitesi: 52 - 53

Maksimum Tork: 320/ 2000 – 2250

Bagaj Hacmi: 356/ 1372

Olarak belirlenmiştir. Opel SUV kampanyaları kapsamında Mokka X model araçlarda geçerli olmak üzere farklı indirim ve fiyat seçenekleri Opel yetkili satıcılarında sunulmaktadır. Benzinli ve dizel seçenekleri arasından kampanya kapsamında sunulan donanım seviyesi; Enjoy, 120. Yıl özel seri veya Excellence seviyelerini tercih edebilirsiniz.