Peugeot SUV 2008 %0 Faiz Kampanyası

Peugeot 2008 SUV model araçlar için %0 faiz imkânı ve avantajlı aylık ödeme seçenekleri ile yararlanabilirsiniz. Eylül sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 40.000 TL 12 ay vadeli kredi seçenekleri de sunulacaktır. Peugeot 2008 SUV araçlarda geçerli kampanya kapsamında PSA Finans çözümleri için Türkiye Ekonomi Bankası tarafından kredi avantajı sağlanacaktır.

Peugeot marka otomobillerin en sevilen SUV modellerinden biri olan Peugeot 2008, ayrıca yetkili satıcıları üzerinden sunulan birçok farklı ek avantajlara da sahiptir. Grip Contorol, Mirror Secreen ve etkili motor seçenekleriyle Peugeot SUV dünyasının en sevilen modelleri arasında yer almaktadır. Kampanyadan Eylül ayı boyunca yararlanabilirsiniz.

Peugeot 2008 SUV Model Araç Kampanyası Detayları

Peugeot SUV Eylül ayı kampanyaları kapsamında avantajlı fiyatlarla sunulan Peugeot SUV 2008, uygun geri ödeme seçenekleri ve avantajlı kredi imkânlarıyla tüm Peugeot yetkili satıcılarında sunulmaktadır. Kampanya kapsamında ayrıca, kampanyaya ek avantajlar Peugeot yetkili bayilerinde sunulacaktır. Peugeot 2008 SUV fiyat avantajları ve teknik özellikleriyle sıklıkla tercih edilmektedir.

Peugeot 2008 SUV araç kampanyası kapsamında:

40.000 TL kredi avantajı,

12 ay vade seçenekleri,

%0 faiz oranları,

Uygulanmaktadır. PSA Finans Kredilerinde geçerli olacak kampanya kapsamında gerçek ve tüzel kişiler SUV araç kampanyasından yararlanabilecektir. TEB tarafından verilecek finansman desteği ile aylık 3.333 TL’den başlayan taksitlerle Peugeot 2008 SUV sahibi olabilirsiniz. Eylül sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında SUV 2008 model araçların yanı daha birçok farklı SUV modeli için avantajlı fiyatlar uygulanmaktadır

Peugeot 2008 SUV Teknik Özellikleri

30 Eylül 2019 tarihine kadar geçerli Peugeot 2008 SUV kampanyası kapsamında sunulan araç versiyonları farklılık gösterebilmektedir. Tercihlerinize göre farklı donanımlar ve modeller için SUV kampanyasından yararlanabilirsiniz. Kampanya dâhilinde sunulan Peugeot 2008 SUV model araç teknik özellikleri:

1.6 l e-HDİ – Blue HDİ 100 hp ETG6 seçenekleri,

Şehir İçi Ortalama (L/100 km) 4.1 – 4.7 yakıt tüketimi,

1.560 Motor Hacmi (CC),

Manuel/Otomatik Şanzıman seçenekleri,

Dikey Izgara ve Yeni Ön Yüz

Kampanyalı 2008 SUV model araçların başlıca teknik özellikleri arasında yer almaktadır. Etkili motor ve farklı tasarımlarıyla dikkat çeken Yeni Peugeot 2008 SUV model araçlar, sportif tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle tüm Peugeot yetkili satıcılarında uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Peugeot 2008 özellikleri ve avantajlı fiyatlarıyla Eylül sonuna kadar kampanya kapsamında sunulmaktadır.

Peugeot SUV 2008 Eylül Kampanyası Geri Ödeme Planı

Peugeot 2008 SUV kampanyası kapsamında 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında uygun ödeme koşullarıyla, 2008 SUV model araç satın alabilirsiniz. %0 faiz oranlarıyla sunulan PSA Finans çözümleriyle oldukça avantajlı fiyatlarla tüm yetkili satıcılardan 2008 SUV modelleri satın alabilirsiniz.

Peugeot 2008 SUV araç kampanyası geri ödeme planı:

%0 Faiz Oranı,

12 Ay Vade Seçeneği,

40.000 TL’ye Kadar Kredi Miktarı,

3.333,33 Aylık Taksit,

210 TL Tahsis Ücreti,

%0,08 Aylık Maliyet Oranı,

%0,97 Yıllık Maliyet Oranı.

Peugeot 2008 SUV Eylül kampanyası kapsamından hem gerçek hem de tüzel kişiler yararlanabilmektedir. Tüzel kişiler için farklı ödeme planları hesaplanmaktadır. Peugeot yetkili satıcıları üzerinden bu oranlara ek olarak avantajlı uygulamalar da yapılmaktadır.