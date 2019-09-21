Renault Captur SUV Eylül Kampanyası

Yeni model Renault Captur’da geçerli olmak üzere 20.000 TL’ye kadar indirim fırsatlarıyla sunulmaktadır. Eylül ayı boyunca geçerli olmak üzere tüm Renault Captur modellerinde avantajlı indirim fırsatları sunulmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de birçok kişinin ilk tercih ettiği SUV modellerinden biri olan Captur araçlar için artan özellikli ödeme seçeneği ile %1,45 faiz oranlarıyla tüm Renault yetkili satıcılarından alınabilmektedir.

2019 model Captur Touch 0.9 TCe 90 bg model aracın perakende satın alımları için 120.900 TL fiyat geçerli olmaktadır. Aynı zamanda kampanya kapsamında 42.000 TL’den başlayan peşinat avantajı uygulanmaktadır. Farklı oranlar ve fiyat seçenekleri ile kampanya Eylül ayı boyunca tüm Captur modelleri için geçerlidir.

Renault Captur SUV Kampanya Detayları

Renault’un en sevilen SUV modeli Captur 2019 model araçlarda geçerli olmak üzere, 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında avantajlı kampanya seçenekleri geçerli olacaktır. Renault Eylül ayı SUV kampanyaları arasında yoğun ilgi gören Captur kampanyası kapsamında:

42.000 TL’den başlayan peşinat,

Yıllık %18 taksit artışları ile ilk yıl 2.055 TL, ikinci yıl 2.425 TL, üçüncü yıl 2.862 TL ve dördüncü yıl 3.377 TL taksit seçeneği,

%1,45 faiz oranları,

Maxxi Koruma fırsatları sunulmaktadır.

Renault Captur SUV 2019 model yılı araçlarında geçerli olan kampanya kapsamında kullandırılacak kredi, finans kurumunun özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Kampanya kapsamında ayrıca Renault Captur Icon 1.5 dCİ 90 bg model araç için perakende satın alımlarda geçerli olmak üzere indirimler geçerli olacaktır.

Kampanya kapsamında Renault Captur fiyat listesi model ve donanım özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Renault Captur kampanyası kapsamında 2.500 TL’den başlayan taksit seçeneklerinden Eylül ayı boyunca yararlanabilirsiniz.

Renault Captur Teknik Özellikleri

Renault SUV Eylül ayı araç kampanyası kapsamında tüm Captur modellerinde geçerli olmak üzere avantajlı fiyatlar uygulanmaktadır. Renault’un en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Captur 1.5 dCİ 90 bg motor araç teknik özellikleri:

220 Nm Tork Değeri,

3,7 L/ 100 km Yakıt Tüketimi,

95 g/Km Emisyon,

Multimedya Sistemi,

Sürüş Destek Sistemi,

455 dm³ VDA Bagaj Hacmi

Olarak belirlenmiştir. Donanım seviyesi ve kampanya özelliklerine göre Captur model araçların fiyat özellikleri değişiklik gösterebilmektedir. Renault Captur Eylül kampanyası dahilinde tüm Captur modelleri için avantajlı fiyat seçeneklerinden ve 42.000 TL’den başlayan peşinat fırsatlarıyla yararlanabilirsiniz.

Kampanya kapsamında sunulan Renault Captur özellikleri donanım seviyesine ve model özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Kampanya için belirlenen koşullar, farklı ödeme miktarı ve peşinat seçenekleriyle tüm Captur versiyonlarında geçerlidir.

Renault Captur Kampanyası Ödeme Seçenekleri Nelerdir?

Renault Captur model araçlarda geçerli olmak üzere 01 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Captur Touch model için perakende satın alımları için 120.900 TL fiyat geçerli olmaktadır. Artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 42.000 TL peşinat avantajı ve yıllık %18 taksit artışları uygulanmaktadır.

Yıllık artışlı taksit imkanı kapsamında; birinci yıl 2.055 TL, ikinci yıl 2.425 TL, üçüncü yıl 2,862 TL ve dördüncü yıl için 3.377 TL taksit seçenekleri sunulmaktadır. 20.000 TL’ye varan indirim avantajlarıyla Renault yetkili satıcılarında sizleri bekliyor.