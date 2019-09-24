Renault Kadjar 75.000 TL Peşinat ve 3.000 TL'den Başlayan Taksitlerle!

Eylül ayında Renault Kadjar avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli finansman seçenekleri ile tüm Renault yetkili satıcılarında sizleri bekliyor! SUV sınıfının en çok dikkat çeken modellerinden biri olan Renault Kadjar sadece eylül ayına özel cazip kampanyalarla ile satışa sunulmaya devam ediliyor. 2019 model yılı Kadjar Touch 1.3 TCe 140 beygir modelinin perakende satın alımında uygulanan 175.650 TL fiyat ile geçerli olmaktadır. Artan Ödemeli kredi kampanyası kapsamında Renault Kadjar fiyatı, 75.000 TL'den başlayan peşinat ve yıllık %18 taksit artışları ile;

Birinci yıl aylık 2.775 TL,

İkinci yıl aylık 3.725 TL,

Üçüncü yıl aylık 3.864 TL ve

Dördüncü yıl aylık 4.559 TL

taksit ödeme fırsatları ile satışa sunulmaktadır. Artan ödeme seçeneği olarak adlandırılan bu sistem Türkiye'nin tüm Renault yetkili satıcılarında sizleri beklemektedir. Renault Kadjar SUV sınıfı otomobil için belirtilen kampanya koşulları, farklı peşinat ve aylık ödeme tutarları ile, tüm versiyonlarda geçerlidir.

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşların şartlarına bağlı kalmaktadır. Renault Kadjar SUV modellerinde müşterilerin beğenisine sunulan tüm kampanyalarda uygulanan güncel faiz oranları, Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerli uygulanmaktadır. Müşterilerin Maxxi Koruma ürününü satın almamaları halinde, Renault anlaşmalı finans kuruluşunun standart olarak müşterilerine sunduğu baz faiz oranı uygulanmaktadır. Öte yandan Renault Kadjar kampanyalarında öne çıkan bir diğer şart ise, finansman kampanyalarının birleştirilemez olmasıdır. Ayrıca kredi tahsis ücretleri de kredi bedeline dahil değildir.

Renault Kadjar kampanyası (75 bin TL peşinat ve 3 bin TL'den başlayan taksit kampanyasına) son katılım tarihi 30 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir. Kampanyanın tüm haklarını elinde bulunduran MAİS, kampanya bitiş tarihi ve kapsamını değiştirme hakkını da saklı tutmaktadır. Daha fazla kredi tutarı veya vade seçenekleri sunulan tüm çok avantajlı faiz oranları ve detayları için Renault yetkili satıcılarını ziyaret etmeniz yeterlidir.

2019 Renault Kadjar Tavsiye Edilen Satış Fiyatları Listesi

Renault Kadjar 2019 tavsiye edilen satış fiyatı listesi , aracın motor özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Benzinli ve dizel motor seçeneği olmak üzere iki farklı motor seçeneğinde otomatik ve manuel şanzımanla birlikte gelen tüm Renault Kadjar 2019 fiyat listesi şu şekilde belirlenmiştir:

Touch 1.3 TCe 140 bg Manuel Vites 175.650 TL Touch Roof 1.3 TCe 140 bg Manuel Vites 180.100 TL Touch Roof 1.3 TCe 140 bg Otomatik Vites 187.900 TL Touch 1.3 TCe 140 bg EDC Otomatik Vites 193.450 TL Icon 1.3 TCe 160 bg EDC Otomatik Vites 212.300 TL Touch 1.5 Blue dCi 115 bg Manuel Vites 190.100 TL Touch Roof 1.5 Blue dCi 115 bg EDC Otomatik Vites 213.450 TL Icon 1.5 Blue dCi 115 bg EDC Otomatik Vites 245.250 TL

Renault Kadjar 2019 model tavsiye edilen satış fiyatları listesinde yer alan tüm fiyatlar, opsiyonsuz baz fiyatlardan oluşmaktadır. Müşteriler kendi arzularına ve seçimlerine göre; yedek lastik, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ve benzeri opsiyonları ek olarak satın alabilme imkanına sahiptir.

Renault Kadjar Yakıt Tüketimi

Renault Kadjar 2019 yakıt tüketimi şehir içinde macera arayan aksiyon tutkunlarını memnun edecek seviyededir. Energy dCi 110 motoru, start & stop sistemi, düşük tüketim ve CO2 emisyonlarıyla Renault Kadjar, şehir hayatına da uyum sağlamayı da isteyenler içindir. Renault Kadjar performans ve tasarım hakkında detaylı bilgileri tüm yetkili Renault bayilerinde ve firmanın kurumsa internet sitesinde bulabilirsiniz.