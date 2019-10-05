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Renault’da Ekim ayında cazip fırsatlar

Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Vasıta 05.10.2019, 10:04 Ramazan Durmuş
Renault’da Ekim ayında cazip fırsatlar

Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Kampanya* dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu 50.000TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50.000TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3.000TL takas indirimi yer alıyor. Maksimum 100.000TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı mevcut.

Ekim ayında hurda teşviki ile Clio HB 72.900TL’den, Megane Sedan ise 99.500TL’den başlayan fiyatlarla** müşteriler ile buluşuyor.

Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

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#Renault #araç #cazip fiyat
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