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Skoda Karoq 2019 50.000 TL İçin 12 Ay %0 Faiz Kampanyası

Skoda'nın şehirli SUV modeli Karoq 2019 yılına özel 50.000 TK için 12 Ay %0 faiz oranı, %4'e varan kampanya indirimi ve 12.000 TL'ye varan hurda teşviki ile tüm yetkili Skoda bayilerinde sizleri bekliyor. Kompakt tasarımıyla cesur duruş, güçlü bir görünüm ve dinamik hatlara sahip Skoda Karoq SUV hem şehir içinde hem de şehir dışında fazlasıyla göze çarpıyor. Skoda Karoq 2019 modelin tasarımıyla her maceranızda sizin yanınızda olacağını ilk bakışta fark edebilirsiniz.

Vasıta 26.09.2019, 13:30 26.09.2019, 13:35 Tuğçe Hanım
Skoda Karoq 2019 50.000 TL İçin 12 Ay %0 Faiz Kampanyası

Skoda'nın şehirli SUV modeli Karoq 2019 yılına özel 50.000 TK için 12 Ay %0 faiz oranı, %4'e varan kampanya indirimi ve 12.000 TL'ye varan hurda teşviki ile tüm yetkili Skoda bayilerinde sizleri bekliyor. Kompakt tasarımıyla cesur duruş, güçlü bir görünüm ve dinamik hatlara sahip Skoda Karoq SUV hem şehir içinde hem de şehir dışında fazlasıyla göze çarpıyor. Skoda Karoq 2019 modelin tasarımıyla her maceranızda sizin yanınızda olacağını ilk bakışta fark edebilirsiniz.

Ön tamponun üst bölümüne monte edilmiş farlar ve ızgara, Skoda Karoq'un kendine olan güvenini de ortaya koymaktadır. Bu ön görünüme ek olarak şık çizgilerin, dinamik eğrilerin ve sağlam duruşun sağladığı etkileşim Skoda Karoq'u dengeli ve güçlü bir gövdeye kavuşturmaktadır. Skoda Karoq SUV'un arka görünümünde ise gövdelerin yanına doğru uzanan C şeklindeki farlar dinamik görünüme katkı sağlamaktadır. Tamamen LED aydınlatmadan oluşan farlar sadece eşsiz bir görünüm sağlamakla kalmayarak aynı zamanda şık ve estetik bir hava oluşturmaktadır. Bunun duşunda arka lambaların dış elemanlarının kristalize yapısı göz alıcı bir incelik ortaya koymaktadır.

Skoda Karoq'un kapısını açtığınızda SKODA logosu yerde belirmektedir. Bu sayede siz karşılayarak iç tasarımda yer alan 10 farklı iç mekan aydınlatması ile duygularınızı harekete geçirmektedir.

Skoda Karoq MY 2019 Kampanyası

Skoda Karoq güncel kampanyalardan yararlanmak için Skoda'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurmanız yeterli olmaktadır. Skoda Karoq kampanyasında 50.000 TL için 12 ay %0 faiz uygulanmaktadır. Bunun yanında araç bedelinde %4'e veren kampanya indirimi ile benzersiz Skoda Karoq'a daha uygun fiyatlar ile sahip olabilirsiniz. Ayrıca Skoda Karoq kampanyasında 12 bin TL'ye varan hurda teşviki de uygulanmaktadır. Bu sayede 2019 model Skoda Karoq'u çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Skoda Karoq SUV kampanyası başvurusu için size en yakın yetkili Skoda satış ofisine müracaat edebileceğiniz gibi internet üzerinden de test sürüşü başvurusuyla bu kampanyaya başvuruda bulunabilirsiniz.

Skoda Karoq 2019 Ekim Fiyat Listesi

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

1.0 TSI 115 PS Ambition

Manuel

Benzin

159.300

1.0 TSI 115 PS DSG Ambition

Otomatik

Benzin

172.200

1.0 TSI 115 PS DSG Style

Otomatik

Benzin

184.100

1.5 TSI 150 PS ACT DSG Style

Otomatik

Benzin

200.500

1.6 TDI 115 PS Ambition

Manuel

Dizel

175.400

1.6 TDI 115 PS DSG Ambition

Otomatik

Dizel

188.400

1.6 TDI 115 PS DSG Style

Otomatik

Dizel

192.900

Skoda Karoq 2019 SUV modellerinde bu fiyatlara ek olarak opsiyonlar da dahil edilebilmektedir. Skoda MY 2019 kampanyası kapsamında uygulanan opsiyonlar ve tavsiye edilen vergiler hariç net fiyat şu şekilde belirlenmiştir:

  • Metalik renk boya: 754 TL
  • Kadife kırmızısı: (Exclusive renk) 1.570 TL
  • Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan: 4.767 TL

Skoda Karoq SUV MY 2019 Kampanya Detayları

  • Skoda aracın model, standart ve opsiyonel aksesuarlarında, teknik özelliklerinde ve fiyatlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
  • avsiye edilen bu anahtar teslim fiyat listesi yenisi yayınlanana kadar geçerlidir. Listede belirtilen araçlar stoklarla sınırlıdır. Kesin sipariş verilmesi halinde ifa tarihinde yürürlükte olacak tavsiye edilen fiyat listesindeki fiyatlar geçerli olacaktır. Bu nedenle, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişebilecektir.
  • Burada belirtilen fiyatlar, standart donanımlı araçlara ait olup, opsiyonel ekipmanlar ayrıca fiyatlandırılır. Bu durumda, yürürlükteki mevzuat uyarınca aracın ÖTV matrahı ve vergi oranı ile MTV tutarı değişebilecektir. ÖTV ve MTV’deki bu farklar aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına yansıtılacaktır.
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#Skoda Karoq #Skoda #suv #Vasıta #otomotiv #otomobil
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