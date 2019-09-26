Suzuki Vitara SUV Aylık 2.800 TL ve Takas Desteği Kampanyası

İki yıl üst üste sınıfının en çok satan SUV'u olmayı başaran Suzuki Vitara, her ayrıntısı ve aktif yaşam tarzı ile hem şehirli hem de doğaseverler için en uygun tercih olarak kabul ediliyor. Suzuki Vitara SUV 1.6 GL / GX ve Vitara 1.4 2018 model sıfır kilometre araçlara özel ayda 2.800 TL ödeyerek sahip olma fırsatını kaçırmayın. Üstün Suzuki teknolojisine en uygun fiyatlarla ulaşmak ve kampanyayı kaçırmamak için Suzuki resmi internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak yetkililer ile anında iletişime geçebilir ya da size en yakın Suzuki yetkili satış bayisine müracaat edebilirsiniz.

Suzuki Vitara SUV modeli araçlar, diğer tüm Suzuki model otomobillerde olduğu gibi montaj ver üretim hatalarına bağlı olarak 3 yıl ya da 100.000 kilometre (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamına alınmaktadır. Tüm Suzuki SUV Vitara modellerinde boya ve paslanmazlık garantisi de 3 yıl veya 100.000 km olarak belirlenmiştir (hangisi önce dolarsa). Türkiye'nin her yerinde günde 24 saat yılda 365 gün 5 gün arızalı ve kazalı araçlara, yol üzerinde onarım ve çekme hizmeti veren Suzuki Yol Yardım’a 532 755 3 755 numaralı telefondan ulaşılabilir. Garanti kapsamına giren onarımlarda Yol Yardım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanılır.

Suzuki Vitara SUV Kampanyası

Türkiye'de SUV sınıfının son iki yıldır en çok satan markası olan Suzuki Vitara ayda 2.800 TL taksit kampanyası 30 Eylül 2019 tarihine kadar Suzuki Motorlu Araçlar Paz. A.Ş. yetkili satıcılarından satın alınan 2018 model 0 km. Vitara modellerini kapsamaktadır. Kampanya dahilinde 2.786,90 TL aylık taksit, %0.74 faiz oranından, 60.000 TL, 24 ay vadeli bireysel taşıt kredisi için geçerlidir. Söz konusu taşıt kredisinin aylık maliyet oranı %0,9773 olup kredi tahsis ücreti BSMV dahil 262.5 TL olarak belirlenmiştir. Suzuki Vitara SUV kampanyasında şu şartlar bulunmaktadır:

Suzuki Vitara SUV taşıt kredi kampanyası, ING Bank şubelerinde geçerlidir.

Sigorta masrafları kampanya kapsamında kullanılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı hesaplamalarına dahil edilmemiştir.

İlanda yer alan görsel standart olmayan ilave aksesuar içerebilir ve donanım özellikleri, seçilen versiyona göre farklılıklar gösterebilir.

Vitara modellinin ortalama yakıt tüketimi 5.2-5.7lt/100km bileşik CO₂ emisyonu ve 122-131 g/km arasında değişmektedir.

Suzuki Vitara SUV Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Listesi

İki yıl boyunca üst üste sınıfının en çok satılan SUV otomobili Suzuki Vitara, tüm yetkili bayilerde sıfır kilometre 2018 model olarak satışa sunulmaktadır. Tüm motor seçeneklerinde benzinli yakıt kullanılan Suzuki Vitara'lar otomatik şanzıman ile satılmaktadır. Detayları ve güncel fiyat listesine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.