Toyota dünyanın en çok tercih edilenler listesinde zirvede

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2019 yılında global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer aldı. İlk 10’da 3 Toyota modeli bulunurken, ilk 7 ayda global satış rakamlarına göre Toyota Corolla 713 bin 971 adetlik satışla dünyanın en çok tercih edilen modeli oldu.

Toyota’nın SUV modeli RAV4 ise, geçen yıla göre yüzde 7,3 artış elde ederek 519 bin 894 adetlik satışla dünyanın en çok tercih edilen üçüncü modeli olarak dikkati çekti.

Böylelikle Toyota, dünyanın en çok tercih edilen ilk 3 modelinden 2'sine imza atarak önemli bir başarıya imza attı.