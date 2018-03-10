Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş sakinleriyle buluştu

. Mahalle sakinlerini dinleyen Akgül’e, Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Temel Ünlü, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve Başkan Yardımcısı Ahmet Müfit Yıldırım eşlik etti.

Büyük Kayaş’ta yapımı tamamlanan Mamak Belediyesi Kayaş Aile Merkezi nin kısa sürede faaliyete geçeceğinin müjdesini veren Akgül, “İlçemizde bulunan her mahalleye en az bir kalıcı eser bırakmaya gayret ediyoruz. Ankara evinin özelliklerini taşıyan merkezimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.

İhtiyaca göre yatırım yapıyoruz

Yerel yönetim anlayışının temelinde ortak akıl olgusunun olduğunu kaydeden Akgül, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme düşüncemizi öncelikli hizmet politikamız olarak belirledik. Hangi mahallemizde vatandaşlarımız hangi yatırımı istiyorsa planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Büyük Kayaş Mahallemizden gelen talepler doğrultusunda aile merkezi inşa ettik” diye kaydetti.

Her katında başka etkinlik

Ankara evi özelliklerini taşıyan aile merkezi her katında farklı etkinliklerle Mamaklıları misafir edecek. 1130 metrekare inşaat alanına sahip tesisin bodrum katında fitness salonu ve soyunma odaları, zemin katında derslikler, birinci katında yemek salonu ve derslikler, ikinci katında ise toplantı salonu ve derslikler bulunacak.