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Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, 08.08.2018'de evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı

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Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, 08.08.2018'de evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı
Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, 08.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı.

“Evet” demek için özel bir tarih seçtiklerini belirten çiftler, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak istedikleri için aylar öncesinden gün aldıklarını ifade etti. Nikah defterine imza attıkları kalemlerin kendilerine hediye edilmesinden mutluluk duyduklarını belirten çiftler, birlikte ilk imzalarını attıkları kalemi ömür boyu saklayacaklarını ifade etti.

SIRADA 18.08.2018 VAR

Normal şartlarda hafta içi ortalama 15 nikahın kıyıldığını belirten yetkililer, 08.08.2018 tarihinde 51 çiftin evlendiğini, 18.08.2018 tarihinde evlenmek isteyen 28 çiftin de şimdiden kendilerine başvurduklarını belirtti.

 

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