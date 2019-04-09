Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı

Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yılı kapsamında, Koç Üniversitesi Araştırma Merkezi , Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliğinde “Köklü Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları” başlıklı bir sempozyum düzenlenecek.

15 – 16 Nisan 2019 tarihleri arasında Keçiören’de bulunan Ankara Bağ Evi’nde düzenlenecek etkinlik iki gün sürecek. Sempozyumun ilk gününde, Hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımlar ve çağdaş uygulamalar, ikinci gününde ise arşiv belgeleri ışığında Osmanlı Döneminde Ankara’daki Vakıflar konusu ele alınacak.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım ve VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu’nun açılış konuşmalarını yapacağı sempozyumda, sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Tarih : 15 Nisan 2019

Program:

12:30 Karşılama ve İkram

13:00 Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü

Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

13:45- 17:00 Sempozyum

Yer : VEKAM, Ankara Bağ Evi

Adres: Pınarbaşı Mah. Şehit Hakan Turan Cad. No:18 Keçiören- Ankara

Saygılarımızla,