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VELİ SARITOPRAK VE KUTLU TAMAY'DAN KURBAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJI

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Açelya Aşkın

TÜSİAV Başkanı Veli SARITOPRAK ve TÜSİAV Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu TAMAY yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayınladılar;

‘’Bayramların, manevi değerlerin geleneksel olarak yaşatıldığı, aile bireylerini bir araya getiren, toplumda sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu günler olduğunu anımsatarak, "Birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, bayramları bir fırsat olarak değerlendirmeli, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde birbirimize kenetlenmeliyiz" dediler.

Şunu hiç unutmayalım ‘’Ülkemiz varsa biz varız, devletimiz varsa biz varız. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi su alırsa hep beraber batarız. Gün birlik olma günüdür, gün hükümetimize ve devletimize sahip çıkma günüdür.’’
Döviz Kurları yakın gelecekte istikrarı sağlayıp, dengesini bulacaktır. Bu Ekonomik çalkantı sadece bizim değil tüm Dünya ülkelerinin sorunudur. Ben bu konuda iyimserim hükümetimiz ve devletimiz çok isabetli bir politika izliyorlar. Ekonomik savaş için ‘’tek vücut’’ olduk ve kenetlendik. Bu sevindirici bir durumdur. Bizim esas konuşmamız gerek konular Endüstri 4.0, inovasyon, arge, marka patent, teknoparklar, üniversite iş dünyası ilişkileridir. Gündemimizde bunlar olmalıdır.

Ayrıca; ‘’Bayramların bizim kültürümüzde çok özel bir yeri vardır. Bayramlar sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe açılan kapılardır. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir.’’ dediler.

SARITOPRAK ve TAMAY, "Bizlerde bu duygu ve düşüncelerin ışığında; milli birlik, beraberlik, hoşgörü içinde nice bayramlar geçirmenizi diler, milletimizin Kurban Bayramını kutlarız" diyerek sözlerini noktaladılar.

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