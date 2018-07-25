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Vergi borcu yapılandırmanın son gün 31 Temmuz

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Vergi borcu yapılandırmanın son gün 31 Temmuz
Çankaya Belediyesi, 7143 sayılı vergi affı kapsamında borcu bulunanların yapılandırma müracaatlarının 31 Temmuz 2018 mesai bitimine kadar yapılabileceğini hatırlattı.

Resmi Gazete’de 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun’ çerçevesinde emlak, çevre temizlik, işgaliye, ilan ve reklam, eğlence vergisi, asfalt katılım payı borçların yeniden yapılandırılmasında son gün 31 Temmuz. Vatandaşların belediyelere olan vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı yasaya istinaden emlak, çevre temizlik, işgaliye, ilan reklam, eğlence gibi vergi ile asfalt katılım payı borçları da af kapsamına alındı. Belediye, mükelleflere çağrıda bulunarak, yapılandırmadan faydalanmaları uyarısında bulundu.

Son başvurunun 31 Temmuz Salı günü olduğunu hatırlatan Çankaya Belediyesi, aftan yararlanmak isteyen vatandaşların belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlar, borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek. 

BORÇ ÖDEMEDE DETAYLAR

Borcu bulunan vatandaşların, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7143 sayılı Kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 31 Mart 2018 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) oranında güncelleme yapılıyor. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin ve taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde YİÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Anapara artı yurt içi ÜFE'ye göre hesaplanan tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak. İlk taksit ödeme süresi 1 Ekim 2018 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.

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