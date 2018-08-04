Vergi borcu yapılandırması için son gün 27 Ağustos 2018

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, BELEDİYEYE BORCU OLAN MÜKELLEFLERE BORÇLARINI YAPILANDIRMALARI İÇİN VERDİĞİ SÜRE 27 AĞUSTOS’A KADAR UZATILDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne vergi ve diğer konularda borcu bulunan vatandaşların 31 Temmuz'da sona eren yapılandırma süresi, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapılandırma süresinin 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldığına yönelik açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı da vatandaşların belediyeye olan borçlarının yapılandırılması için süreyi eş zamanlı olarak 27 Ağustos'a kadar uzattı.

RESMİ GAZETE’DE DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında mükellefler, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte cezaları yapılandırılabilecek.

Kanun kapsamında kendilerine tanınan ödeme kolaylığından yararlanmak isteyen vatandaşların, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmaları gerekiyor.

Mükellefler vergi borçlarının yanı sıra, 31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere ait ilan ve reklam, asfalt, eğlence ve yangın sigorta vergileri ile harçlar, tıbbi atık, ecrimisil gelirleri, işgaliye ücreti ve Büyükşehir Belediyesi'ne olan kira borçlarını da yapılandırabilecek.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, mükellefleri yapılandırma işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarırken, yapılandırmanın son gününde yoğunluk yaşandığına dikkat çektiler.

Borç ve cezalara yönelik yapılandırmada, peşin ödeme seçeneğinin dışında taksitli seçenek de bulunuyor. Belediye yetkilileri, taksitli seçeneği kullanan mükellefler için ilk taksidin son ödeme tarihinin ise 30 Eylül 2018 olduğunu belirttiler.

ÖDEME NOKTALARI

Mükelleflere sağlanan yapılandırma kolaylığından yararlanmak isteyen vatandaşlar;

*Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın A Blok zemin katında bulunan Mali Hizmetler Veznesinden,

*http://www.ankara.bel.tr/ web sitesinde bulunan E-TAHSİLAT kısmından,

*Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan da ödeme yapabilirler