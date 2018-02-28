VERGİ HAFTASINDA MALİYE ÇALIŞANLARI UNUTULMASIN

Hatice Kasapoğlu / Editör

Devletimizin gelirlerinin %87’sini vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi mükellefi olsun olmasın, tüm vatandaşlarımız dolaylı vergiler dediğimiz çeşitli adlar altındaki tüketim vergileriyle devlete vergi ödemektedir.

Ülkemizde maalesef hükümetler her dönemde bütçe açıklarını doğrudan yada dolaylı vergileri artırarak kapatma yolunu seçmiştir. Ayrıca her geçen gün sayıları artırılarak çeşitlendirilen vergi kalemleri ve sık sık çıkartılan vergi affı yasaları ülkemizde büyük bir vergi adaletsizliğinin yaşandığının göstergesidir.

MEMURLAR DA VERGİ İNDİRİMİ İSTİYOR

Bilindiği üzere vergi oranlarında artan oranlı tarife uygulanmakta, elde edilen gelir dilimlere ayrılmakta ve her dilime ayrı vergi oranı uygulanmaktadır. Yani gelir arttıkça vergi dilimi yükselmektedir. Gelir vergisi oranlarını belirleyen kazanç dilimlerinin yıllar içinde neredeyse hiç artmaması nedeniyle çalışanlar, daha yılın ilk aylarında bir üst kazanç dilimine geçmekte ve ödedikleri gelir vergisi oranı %15’ten %20’ye çıkmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda maaş zamları memurun cebine girmeden vergiye gidecektir.

Ayrıca Kamuda çalışan 3 milyona yakın memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi, hükümetin tutmayan enflasyon hesapları nedeniyle ekonomik kayba uğrayarak, her yıl enflasyon mağduru olmaktadır.

Aynı zamanda döviz kurlarındaki artış ve temel gıda ürünlerine gelen zamlar memur ve emeklinin belini bükmüştür. Memur ve memur emeklilerinin alım gücü her gün daha da düşmektedir.

MALİYE BAKANLIĞI VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR

Bilgi birikimi ve her türlü donanıma sahip olan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanları bütün olumsuz şartlara rağmen vatandaşa hizmetin en iyisini vermeye çalışmaktadır. Çalışanların birikmiş sorunları çözülmeden vergi sistemi arzu edilen verimliliğe kavuşamaz.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda personel yetersizliği dolayısı ile her bir çalışan iki kişilik iş yapmak zorundadır. Kurumda boş kadrolara atama yapılmadığı için çalışanların çalışma koşulları oldukça ağır hale gelmiştir. Mesai kavramı unutulmuş, yoğun çalışma temposundan dolayı sosyal yaşantısı olmayan çalışanların, kişisel ve ailevi sorunları gittikçe artmıştır.

KURUM İÇİ UZMANLIK SINAVI AÇILMALIDIR

Kanunları uygulayan, verginin tahakkuk ve tahsilatını gerçekleştiren yani, devlet bütçesinin her kademesinde katkı sağlayan, bu işin asıl yükünü çeken çalışanların sorunları çözüme kavuşmadığı gibi, gün geçtikçe sorunlar yumak halini almıştır. Çalışanlar mutsuz, motivasyonları yok denecek kadar azalmış ve çalışma barışı bozulmuştur.

Hangi işin, hangi işe eşit olduğu belirlenmeden (iş tanımı yapılmadan ) çıkarılan 666 sayılı KHK ile aynı işi yapanlar arasında önemli ölçüde ücret farklılıkları ortaya çıkmıştır. Maliye ve GİB çalışanlarının özel hizmet tazminatları artırılarak diğer kamu kurumlarıyla eşitlenmeli ve adaletsizlik giderilmelidir. Kurumda aynı işi yapanlar arasında ücret adaletsizliği ve fırsat eşitsizliği devam etmektedir. Bu adaletsizliğin giderilmesi için hem Gelir’de hem de Gider’de çalışan Maliyeciler, kurum içi uzmanlık sınavlarının biran önce açılmasını beklemektedir.

ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKEN DİĞER SORUNLAR İSE ŞÖYLEDİR:

-657 sayılı kanunda mali hizmetler sınıfının oluşturulması,

-Ek ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek emekliliğe yansıtılması,

-Aynı iş yerinde aynı işi yapan çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi

-Personelin görev tanımları yeniden yapılması ve Personelin, görevi dışında çalıştırılmaması,

- Maliye Bakanlığı ve GİB’de özel uzmanlık sınavlarının açılması ve sınavların sürekli hale getirilmesi

-Vergi haftasında Maliye Bakanlığı çalışanlarına asgari ücret tutarında ikramiye ödenmesi,

-Denetim, yoklama icra ve tahsildarlık görevlerini ifa eden personelin ulaşım, yemek ve güvenliklerine ilişkin yaşadığı aksaklıkların giderilmesi,

-Gelir ve Defterdarlık uzmanlığı sınavlarına müracaatta, halen çalışan personel için aranan KPSS şartı ve uzmanlık sınavlarına girişlerdeki, sınırlamaların kaldırılarak sürekli hale getirilmesi, ve tüm çalışanlara uzman yardımcılığı kadrosunun verilmesi,

-Personelin yer değiştirmeye ilişkin atama taleplerine kıstas getirilerek boş kadroların bulunduğu birimlerin ve illerin internet ortamından duyurulması,

-Genel idari Hizmetler sınıfına dâhil koruma ve güvenlik görevlisi ile şoförlerin talepleri halinde V.H.K.İ. kadrolarına atanması,

-Engelli, teknisyen yardımcısı, yardımcı hizmetliler sınıfı ve diğer personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması,

-666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Fazla çalışma uygulamasının yeniden başlatılması, resmi ve dini bayramlarda ve idari izinlerde çalışan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi,

-Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde açılacak görevde yükselme ve özel sınavlara tüm personelin birim farkı gözetilmeksizin katılabilmesinin sağlanması,

-Kamudaki uzmanların özlük haklarının eşitlenmesi konusunda yapılan düzenlemeye Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm uzmanlar dahil edilerek merkez taşra ayrımına son verilmesi,

-4/C’li olarak istihdam edilen personelin kadroya geçirilmesi,

-Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin (teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi, kaloriferci vb.) belirlenecek kriterler çerçevesinde memuriyet kadrolarına atanması,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. maddesi gereğince çalışanlara verilen yol izinlerinin maliye çalışanları içinde diğer kamu kurumlarında uygulandığı gibi uygulanması,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi kapsamında verilen disiplin cezalarına sicil affı getirilmesi,

-K.H.K. ile uzmanlığa atanan kontrolör ve denetmenlerin, denetim elemanlığı statülerinin iade edilmesi,

-Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına servis hizmeti verilmesi, hizmet verilemeyen yerlerde çalışanlara bedelinin ödenmesi,

-Mükeffel memurlardan kesilen kefalet tutarının nemalandırılması

-Görevlendirmelerde Vergi Daireleri Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması konusunda taşra teşkilatının uyarılması,

-Güvenlik görevlilerimiz ve Personelin 657 sayılı kanunda belirtilen çalışma sürelerine riayet edilmesi, çalışma sürelerinin aşılması halinde izin verilmesi,

-Yardımcı Hizmetler sınıfına dahil kadro unvanlarında görev yapan personele ek gösterge verilmesi,

-Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının çocuklarına kreş imkanı sağlanması,

-Tüm çalışanlara uzmanlığa girme hakkının verilmesini, Çalışanlar adına vergi haftasında talep ediyoruz.

Hükümetin, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmakla övündüğü ekonomimiz, yüksek orandaki vergiler ve sıcak para ile ayakta durabilmektedir. Verginin ülke kalkınmasında önemli bir ivme olduğu hepimiz tarafından bilinmekte, ancak vergi oranlarının yüksek olması ve tabana yayılmamasından kaynaklanan vergi kaçakçılığı özendirilmektedir.

Vergi politikaları oluşturulurken, vergi çalışanlarının öneri ve teklifleri alınmamaktadır. Maliye'de örgütlü Sendika ve Sivil Toplum Kuruluşları yok sayılmaktadır. Maliye çalışanları af uygulamalarının başlatıldığı süreçte, adeta köle muamelesine tabi tutularak, mesai mefhumu tanınmadan çalıştırılmaktadır. Kurum çalışanlarının ağır iş temposuna, vergi aflarıyla gelen yeni bir iş yükü binmekte, personel mükelleflerle karşı karşıya gelmektedir. Vergi Haftası kapsamında bir dizi etkinlik ve yarışma düzenlenmekte, fakat bu etkinliklerde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının sorunlarına değinilmemektedir.

Gece-gündüz, hafta sonu demeden bayram tatillerinde dahi çalışarak Devlet hazinesini parayla doldurma görevini yürüten fedakar vergi memurlarının sorunları çözülmeden kutlamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

Türk Büro-Sen olarak, ekonomimizin ayakta kalması için canla başla çalışan Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının insan onuruna yakışır şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini, Gelir Vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini, ya da maaş artışlarının vergi dilimleri dikkate alınarak buna göre yapılmasını memurlara yapılan artışların vergi ile geri alınmasının önüne geçilmesi ve Maliye Bakanı’nın vergisini düzenli ödeyenler için yapılacağını açıkladığı %5’lik vergi indiriminin, vergisi kaynaktan kesilen memur ve emeklilere de uygulanmasının gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

TÜRK BÜRO-SEN GENEL BAŞKANI OSMAN EKSERT